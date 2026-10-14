Halk TV'de yayının durdurulduğu an! Haber izleyenler ekranda bir anda Tarık Akan'ı gördü

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde Halk TV binasına polis baskını düzenlendi. Kanala kayyum atanırken, ekranlarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

YAYIN KESİLDİ, LÖSEV REKLAMI VERİLDİ

Halk TV televizyon yayını saat 06:31'de kesildi. O sırada haber programının yer aldığı Halk TV'de 'Canım Kardeşim' temalı LÖSEV reklamı verildi.

REKLAMIN ARDINDAN KÜLTÜR SANAT PROGRAMI YAYINA GİRDİ

Reklamın ardından ise 'Görkemli Hatıralar' isimli kültür sanat programı yayına verildi.

"GÖRÜŞME SONUÇSUZ KALDI VE HALK TV YAYINI DURDURULDU"

Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu yayının devam ettirilmesi yönünde görüşme yaptıklarını belirtti fakat bir sonuç alamadıklarını söyledi. Bayramoğlu, "Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, kayyım heyeti başkanı ile yayının devam etmesi konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak yapılan bu görüşme sonuçsuz kaldı ve Halk TV yayını durduruldu" dedi.

CAFER MAHİROĞLU HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ayrıca Halk TV'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli için gözaltı kararı da verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cafer Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuş ve TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.