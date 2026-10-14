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Yeni Parti'den 'Halk TV' protestosu! Vekiller gözlerini ve ağızlarını siyah bantla kapattı

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Melih Kadir Yılmaz

Sabah saatlerinde Halk TV binasına polis gelmiş ve Halk TV'ye kayyum atanmıştı. Yeni Parti milletvekilleri kayyum kararını protesto etti. Yeni Partili vekiller ağızlarını siyah bantla gözlerini de siyah bir kuşakla kapattı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada da konuşuldu. İşte tüm detaylar...

Sabah saatlerinde Halk TV'ye kayyum atanıp 17 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu isimlerden biri de Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu oldu.

YAYIN DURDURULDU

Kayyum kararının ardından Halk TV yayını da durduruldu. O sırada haber programı kesildi yerine 'Canım Kardeşim' filmi temalı LÖSEV reklamı verildi. Sonrasında ise kültür sanat programı yayınlanmaya başlandı.

YENİ PARTİLİ VEKİLLERDEN MECLİS'TE DİKKAT ÇEKEN PROTESTO

Konu gündemdeki yerini korurken, Yeni Partili milletvekilleri Meclis'te dikkat çeken bir protesto gerçekleştirdi.

Yeni Parti den Halk TV protestosu! Vekiller gözlerini ve ağızlarını siyah bantla kapattı 1

GÖZLERİNİ VE AĞIZLARINI KAPATTILAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na katılan Yeni Partili vekiller ağızlarını siyah bantla, gözlerini de siyah bir kuşakla kapattı.

Öte yandan vekillerin bu görüntüleri sosyal medyada da konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcılar konuya ilişkin birçok paylaşımda bulundu.

"SAVUNMANIN VERİLECEĞİ KANALLARDAN BİR TANESİNİ KAPATTILAR"

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat bir de açıklama yaptı. Karabat açıklamasında şunları söyledi:

"Milletin sesini milletin haber alma hakkını engelleyen bir şafak operasyonuyla beraberiz. Bugün ne konuşacak Türkiye, fon skandalını konuşacak. Kim duyuracak haber kanalları duyuracak. Bugün ne konuşacak Türkiye, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını konuşacak. Aylardır savunma yaptırmadılar, savunmanın olacağı gün o savunmanın verileceği kanallardan bir tanesini kapattılar.

herkesin sesini kes, herkesi sustur. Daha dün bugün burada sunum yapacak fonla ilgili arkadaşımızın eşiyle ilgili soruşturma başlattılar. İstiyorlar ki her şeyi yapalım kimse duymasın. İstiyorlar ki bizim önerdiğimiz kanalları seyretsinler."

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Anahtar Kelimeler:
Halk TV Protesto Yeni Parti
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