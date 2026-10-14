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Şelaleyi andıran görüntüler! Yer: Sultangazi - Arabalar viyadüklerde yüzüyor... Birçok ilçede trafik milim ilerlemiyor

İstanbul güne aşırı yağışla başladı. Birçok ilçe sele teslim olurken sabah trafiğe çıkan sürücüler kötü sürprizlerle karşılaştı. Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Beykoz'da trafik kilitlendi. Sarıyer'deki görüntü şelaleri andırdı. Sultangazi'den gelen görüntülerde ise araçların viyadüklerde yüzdükleri gözüküyor.

Şelaleyi andıran görüntüler! Yer: Sultangazi - Arabalar viyadüklerde yüzüyor... Birçok ilçede trafik milim ilerlemiyor

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Mahmutbey-Habipler yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolda biriken su nedeniyle araçlar ilerleyemedi, trafik adeta durma noktasına geldi. Bölgedeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Öte yandan Avcılar Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde yoğun trafik oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Şelaleyi andıran görüntüler! Yer: Sultangazi - Arabalar viyadüklerde yüzüyor... Birçok ilçede trafik milim ilerlemiyor 1

SULTANGAZİ'DE VİYADÜKLER SULAR ALTINDA KALDI

Çok sayıda araç Sultangazi'de viyadüklerde mahsur kaldı.

SU BASKINI YOLLARI KAPATTI

İstanbul'da sağanak yağış, Mahmutbey-Habipler yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Sağanakla birlikte yolun bazı bölümlerinde su baskını oluştu. Su birikintileri nedeniyle güzergahı kullanan sürücüler zor anlar yaşarken, araçların geçişinde ciddi aksamalar meydana geldi. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

AVCILAR, BEYLİKDÜZÜ, KÜÇÜKÇEKMECE...

İstanbul'da sağanak yağış sonrası Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde yoğun trafik oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Yağışlar Beykoz’da da hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu. Su biriken yollarda ilerlemeye çalışan araçlar güçlük yaşarken, bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

Şelaleyi andıran görüntüler! Yer: Sultangazi - Arabalar viyadüklerde yüzüyor... Birçok ilçede trafik milim ilerlemiyor 2

SARIYER'DE ŞELALEYİ ANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Sarıyer'de de sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Şelaleyi andıran görüntüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şelaleyi andıran görüntüler! Yer: Sultangazi - Arabalar viyadüklerde yüzüyor... Birçok ilçede trafik milim ilerlemiyor 3

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Saat 10.45 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60. Ancak yoğun kullanılan caddelerdeki sorunlardan dolayı birçok noktada ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer İstanbul Beykoz Küçükçekmece trafik
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