“Destek için 3 kişi gelmişti” diyerek isyan etti: "Halk TV öldü, Allah rahmet eylesin"

Sabah saatlerinde Halk TV binasına giren ekipler arama yapmaya başlamıştı. Daha sonra kanala kayyum atandığı açıklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cafer Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuş ve TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

MİLYONLAR İZLENİYOR DENİYORDU, 3 KİŞİ KATILDI

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, bugün Halk TV binası önünde yaşadıklarını Birgün canlı yayınında aktardı.

Hacaloğlu'nun ifadeleri şu şekilde:

"Gazetecilerin, televizyoncuların ve muhabirlerin dışında 3 yurttaş vardı. Daha sonra biri daha geldi 4 yurttaş oldu.

En çok izlenen kanalken böyle bir olayla karşılaştığında kimse yanında yoktu. Buraya gelirken bir vatandaş yolda gördü, 'Halk TV ne oldu? Canlı yayın başladı mı?' dedi. 'Yok' dedim ne canlı yayını ya Halk TV öldü Allah rahmet eylesin.

Bu mesele basın özgürlüğünü yerle yeksan eden bir durum."