HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hallowen değil Koleda! Renkli görüntülerin adresi Kırıkkale: Bin yıllık geleneği böyle kutladılar

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, kötü ruhların kovulduğu düşünülen Balkan geleneği 'Koleda', festival havasında başladı. Bin yıllık geçmişe sahip olduğuna inanılan etkinlikte, geleneksel ateş yakıldı, beyaz çarşaflar giyilip, yüzler boyandı.

Hallowen değil Koleda! Renkli görüntülerin adresi Kırıkkale: Bin yıllık geleneği böyle kutladılar

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Balkan geleneği olan 'Koleda', bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle, kış aylarının en soğuk günlerinde kutlanan gelenek için Büyükmandıra'da çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Büyükmandıra beldesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar maske taktı, yüzlerini boyayıp, beyaz çarşaf giydi.

Hallowen değil Koleda! Renkli görüntülerin adresi Kırıkkale: Bin yıllık geleneği böyle kutladılar 1

"KIŞIN EN SOĞUK GÜNÜNDE SICACIK BİR ATMOSFERDE OLUŞTURACAĞIZ"

Etkinlik, ateşinin yakılmasının ardından konuşan Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, "Bugün burada Büyükmandıra'mızın kültürel zenginliğini yaşatan binlerce yıllık Koleda geleneğini birlikte yeniden canlandırmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu kadim Balkan geleneği, kötü ruhlardan arınmanın yanı sıra birlik, paylaşım ve dayanışma ruhunu nesilden nesile aktarmaktır.

Hallowen değil Koleda! Renkli görüntülerin adresi Kırıkkale: Bin yıllık geleneği böyle kutladılar 2

Etkinliğimizde yüzlerini boyayan maskeler takan gençlerimizle birlikte beldemizin sokaklıkları bugün coşku ve eğlenceyle dolacaktır. Kabak tatlılarımızı komşularımızla birlikte paylaşacağız. Bu yıl da binlerce kişiyi şenliğimizde ağırlıyoruz. Hep birlikte kışın en soğuk gününde sıcacık bir atmosfer de oluşturacağız.

Hallowen değil Koleda! Renkli görüntülerin adresi Kırıkkale: Bin yıllık geleneği böyle kutladılar 3

"KOLEDA'NIN CANAVARI GELECEK SİZİ YİYECEK"

Etkinliğimiz açılış kurdelesinin kesimi ve Koleda ateşinin yakılmasıyla başlayacaktır. Büyükmandıra’mıza, kültürümüze ve bu güzel ilgi gösteren herkese etkinliğimizin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hristiyanlar Koleda'da domuz kesip domuz yerdi.

Hallowen değil Koleda! Renkli görüntülerin adresi Kırıkkale: Bin yıllık geleneği böyle kutladılar 4

Hallowen değil Koleda! Renkli görüntülerin adresi Kırıkkale: Bin yıllık geleneği böyle kutladılar 5

Bizim de Müslüman çocuklarını domuz etinden uzak tutmak için evlerinde kabak pişirir, mısır pişirir, buğday pişirir bu domuz kokusunu bastırmak için. Çocukları dışarı çıkıp domuz eti yemesin diye aileler çocuklarını, gençleri korkuturmuş. Koleda ana gelecek, Koleda baba gelecek, Koleda'nın canavarı gelecek sizi yiyecek deyip dışarı çıkmalarına izin vermiyormuş. Evlerde onlara değişik hikayeler, eğlenceler yaparlarmış. Yani işin temeli aslında çocuklarımızı eski zamanlarda eski yollarla bu Koleda'da kesilen domuzlardan uzak tutmak için çıkmış bir olaydır. Biz de bunu 8 senedir beldemizde çıkmış bir olaydır" diye konuştu.

Hallowen değil Koleda! Renkli görüntülerin adresi Kırıkkale: Bin yıllık geleneği böyle kutladılar 6

Hallowen değil Koleda! Renkli görüntülerin adresi Kırıkkale: Bin yıllık geleneği böyle kutladılar 7

‘İLK DEFA GELİYORUM’

Yüzünü boyayıp etkinliğe gelen Çisem Sünter, "Ereğli köyünden ilk defa geliyorum. Koleda'nın bir Balkan geleneği olduğunu biliyorum. Çok eğlendik, devam ediyoruz. Eğlencelerin sonuna kadar kalacağız fotoğraflar çekilip eğleneceğiz" dedi. Asya Sünter ise "İlk defa geliyorum. Ereğli'den geldim.

Hallowen değil Koleda! Renkli görüntülerin adresi Kırıkkale: Bin yıllık geleneği böyle kutladılar 8

Çok güzel bir ortam çok beğendik. Gün sonuna kadar eğlenmeyi umuyoruz. Makyajlarımızı yaptırdık. Taçlarımızı aldık, fotoğraflar çekilmeyi düşünüyoruz. Koleda'nın Balkan Geleneği olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

Hallowen değil Koleda! Renkli görüntülerin adresi Kırıkkale: Bin yıllık geleneği böyle kutladılar 9

"KENDİ KÖYÜMÜZE AİT BİR ETKİNLİK"

Etkinliğe katılan Ezel Gündoğan ise şunları söyledi:

"Güzel bir etkinlik, Koleda eski bir Balkan geleneği. Birkaç yıldır çok aktif olarak kutluyoruz biz bunu. Bu sene çok daha güzel bir katılım sağlandı herkes tarafından.

Hallowen değil Koleda! Renkli görüntülerin adresi Kırıkkale: Bin yıllık geleneği böyle kutladılar 10

Biz de kendi köyümüze ait bir etkinlik olduğu için seve seve hazırlanıyoruz. Yani hem yabancılarla tanışıyoruz, hem köyümüzü tanıyorlar, bizi tanıyorlar. O yüzden bizim için çok güzel bir etkinlik, biz seviyoruz."

Hallowen değil Koleda! Renkli görüntülerin adresi Kırıkkale: Bin yıllık geleneği böyle kutladılar 11

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde beyaz çarşaflar giyip yüzlerini boyayanlar, evlerin camlarına vurarak mahalleliyi korkutacak.

Hallowen değil Koleda! Renkli görüntülerin adresi Kırıkkale: Bin yıllık geleneği böyle kutladılar 12

Hallowen değil Koleda! Renkli görüntülerin adresi Kırıkkale: Bin yıllık geleneği böyle kutladılar 13

Hallowen değil Koleda! Renkli görüntülerin adresi Kırıkkale: Bin yıllık geleneği böyle kutladılar 14

Hallowen değil Koleda! Renkli görüntülerin adresi Kırıkkale: Bin yıllık geleneği böyle kutladılar 15

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Samsun! Bir kişiyi darbedip polis aracına zarar veren 2 zanlı tutuklandıYer: Samsun! Bir kişiyi darbedip polis aracına zarar veren 2 zanlı tutuklandı
İstanbul'da acı olay! Denize giren şahıs boğulduİstanbul'da acı olay! Denize giren şahıs boğuldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale gelenek kutlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.