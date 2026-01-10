Hallowen değil Koleda! Renkli görüntülerin adresi Kırıkkale: Bin yıllık geleneği böyle kutladılar

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Balkan geleneği olan 'Koleda', bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle, kış aylarının en soğuk günlerinde kutlanan gelenek için Büyükmandıra'da çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Büyükmandıra beldesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar maske taktı, yüzlerini boyayıp, beyaz çarşaf giydi.

"KIŞIN EN SOĞUK GÜNÜNDE SICACIK BİR ATMOSFERDE OLUŞTURACAĞIZ"

Etkinlik, ateşinin yakılmasının ardından konuşan Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, "Bugün burada Büyükmandıra'mızın kültürel zenginliğini yaşatan binlerce yıllık Koleda geleneğini birlikte yeniden canlandırmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu kadim Balkan geleneği, kötü ruhlardan arınmanın yanı sıra birlik, paylaşım ve dayanışma ruhunu nesilden nesile aktarmaktır.

Etkinliğimizde yüzlerini boyayan maskeler takan gençlerimizle birlikte beldemizin sokaklıkları bugün coşku ve eğlenceyle dolacaktır. Kabak tatlılarımızı komşularımızla birlikte paylaşacağız. Bu yıl da binlerce kişiyi şenliğimizde ağırlıyoruz. Hep birlikte kışın en soğuk gününde sıcacık bir atmosfer de oluşturacağız.

"KOLEDA'NIN CANAVARI GELECEK SİZİ YİYECEK"

Etkinliğimiz açılış kurdelesinin kesimi ve Koleda ateşinin yakılmasıyla başlayacaktır. Büyükmandıra’mıza, kültürümüze ve bu güzel ilgi gösteren herkese etkinliğimizin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hristiyanlar Koleda'da domuz kesip domuz yerdi.

Bizim de Müslüman çocuklarını domuz etinden uzak tutmak için evlerinde kabak pişirir, mısır pişirir, buğday pişirir bu domuz kokusunu bastırmak için. Çocukları dışarı çıkıp domuz eti yemesin diye aileler çocuklarını, gençleri korkuturmuş. Koleda ana gelecek, Koleda baba gelecek, Koleda'nın canavarı gelecek sizi yiyecek deyip dışarı çıkmalarına izin vermiyormuş. Evlerde onlara değişik hikayeler, eğlenceler yaparlarmış. Yani işin temeli aslında çocuklarımızı eski zamanlarda eski yollarla bu Koleda'da kesilen domuzlardan uzak tutmak için çıkmış bir olaydır. Biz de bunu 8 senedir beldemizde çıkmış bir olaydır" diye konuştu.

‘İLK DEFA GELİYORUM’

Yüzünü boyayıp etkinliğe gelen Çisem Sünter, "Ereğli köyünden ilk defa geliyorum. Koleda'nın bir Balkan geleneği olduğunu biliyorum. Çok eğlendik, devam ediyoruz. Eğlencelerin sonuna kadar kalacağız fotoğraflar çekilip eğleneceğiz" dedi. Asya Sünter ise "İlk defa geliyorum. Ereğli'den geldim.

Çok güzel bir ortam çok beğendik. Gün sonuna kadar eğlenmeyi umuyoruz. Makyajlarımızı yaptırdık. Taçlarımızı aldık, fotoğraflar çekilmeyi düşünüyoruz. Koleda'nın Balkan Geleneği olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

"KENDİ KÖYÜMÜZE AİT BİR ETKİNLİK"

Etkinliğe katılan Ezel Gündoğan ise şunları söyledi:

"Güzel bir etkinlik, Koleda eski bir Balkan geleneği. Birkaç yıldır çok aktif olarak kutluyoruz biz bunu. Bu sene çok daha güzel bir katılım sağlandı herkes tarafından.

Biz de kendi köyümüze ait bir etkinlik olduğu için seve seve hazırlanıyoruz. Yani hem yabancılarla tanışıyoruz, hem köyümüzü tanıyorlar, bizi tanıyorlar. O yüzden bizim için çok güzel bir etkinlik, biz seviyoruz."

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde beyaz çarşaflar giyip yüzlerini boyayanlar, evlerin camlarına vurarak mahalleliyi korkutacak.