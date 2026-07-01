“Halsizim, geçer” demeyin! Griple karıştırılıyor, körlüğe neden oluyor

"Halsizim, birkaç güne geçer" diye düşünüp önemsenmeyen şikâyetler, bazı durumlarda ciddi bir enfeksiyonun habercisi olabiliyor. Toksoplazmoz adı verilen parazit enfeksiyonu, çoğu kişide belirti vermeden ilerlese de bazı vakalarda grip benzeri belirtilerle ortaya çıkıyor. Tedavi edilmediğinde ise özellikle gözleri etkileyerek kalıcı görme sorunlarına neden olabiliyor.

BELİRTİLERİ GRİPLE KARIŞABİLİR

Toksoplazmoz çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebilir. Belirti ortaya çıktığında ise genellikle grip benzeri şikayetlerle kendini belli eder. Yüksek ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, vücut ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, mide bulantısı ya da kusma enfeksiyonun belirtileri arasında yer alabilir.

HAMİLELER VE BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF OLANLAR DİKKAT ETMELİ

Uzmanlara göre toksoplazmoz sağlıklı kişilerde çoğu zaman ciddi bir tabloya neden olmaz. Ancak hamilelik döneminde geçirilen enfeksiyon düşük riskini artırabilir ya da bebeğin göz ve beyin sağlığını etkileyebilecek komplikasyonlara yol açabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ise enfeksiyon göz, beyin, kalp veya akciğerlerde daha ciddi sorunlara neden olabilir.

GÖRME PROBLEMLERİNE YOL AÇABİLİR

Toksoplazmoz bazı durumlarda gözleri de etkileyebilir. Parazitin neden olduğu göz enfeksiyonu retinaya zarar verebilir ve görme problemlerine yol açabilir. Bulanık görme, bilinç bulanıklığı, konuşmada bozulma ya da yürürken dengesizlik gibi daha ciddi belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden tıbbi destek almak gerekir.

NASIL BULAŞIR?

Toksoplazma paraziti insanlara farklı yollarla bulaşabilir. Az pişmiş et tüketmek, iyi yıkanmamış sebze ve meyveler, kirli su ya da enfekte kedi dışkısıyla temas etmiş toprak ve yüzeyler bulaşma yolları arasında gösteriliyor. Bu nedenle özellikle risk grubundaki kişilerin hijyen ve gıda güvenliği konusunda daha dikkatli olması öneriliyor.

BASİT ÖNLEMLER RİSKİ AZALTABİLİR

Etleri iyi pişirmek, sebze ve meyveleri bol suyla yıkamak, çiğ et ile temas ettikkten sonra elleri, bıçakları ve kesme tahtalarını temizlemek önemli önlemler arasında yer alıyor. Bahçe işleriyle uğraşırken eldiven kullanmak, kedi kumu temizlenmesi gerekiyorsa eldiven takmak ve sonrasında elleri iyice yıkamak da riski azaltmaya yardımcı olabilir.

EVCİL HAYVANLAR SUÇLANMAMALI

Uzmanlar, toksoplazmozun yalnızca evcil hayvanlarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Enfeksiyonun bulaşma yolları bilindiğinde riskin azaltılabileceği vurgulanıyor. Özellikle hamilelerin ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin belirtileri önemsemesi, şüpheli durumlarda ise doktora başvurması gerekiyor.