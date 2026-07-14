Haluk Levent'ten milyonlarca liralık bahis kuponu! Tek takıma oynamış

Haluk Levent, hakkında pazar günü yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alınmıştı. "Dernekler kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve ‘örgüt üyeliği' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Levent'le ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

GÖZALTINDAKİ 5 KİŞİ DETAYI

Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahisleri kendi hesabı yerine gözaltı listesindeki 5 kişinin hesapları üzerinden oynadığı iddia edildi.

BAYERN MÜNİH DETAYI

Bir diğer iddia ise soruşturma dosyasına göre milyonlarca liralık kuponların büyük bir kısmında özellikle bahisler Bayern Münih takımının üzerinde yoğunlaşması.