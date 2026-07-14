HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Haluk Levent'ten milyonlarca liralık bahis kuponu! Tek takıma oynamış

AHBAP Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis yaptığı ve kuponlarda tek takımı tercih ettiği belirtildi. İşte detaylar...

Haluk Levent'ten milyonlarca liralık bahis kuponu! Tek takıma oynamış
Ufuk Dağ

Haluk Levent, hakkında pazar günü yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alınmıştı. "Dernekler kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve ‘örgüt üyeliği' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Levent'le ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Haluk Levent ten milyonlarca liralık bahis kuponu! Tek takıma oynamış 1

GÖZALTINDAKİ 5 KİŞİ DETAYI

Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahisleri kendi hesabı yerine gözaltı listesindeki 5 kişinin hesapları üzerinden oynadığı iddia edildi.

BAYERN MÜNİH DETAYI

Bir diğer iddia ise soruşturma dosyasına göre milyonlarca liralık kuponların büyük bir kısmında özellikle bahisler Bayern Münih takımının üzerinde yoğunlaşması.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mini boyut maksimum rahatlama: SKG masaj aleti indirime girdiMini boyut maksimum rahatlama: SKG masaj aleti indirime girdi
Seyir halindeki otomobil alev aldıSeyir halindeki otomobil alev aldı

Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öcalan'la ilgili tartışmaları bitirecek açıklama: 'Umut hakkı da statü de yok"

Öcalan'la ilgili tartışmaları bitirecek açıklama: 'Umut hakkı da statü de yok"

Kilit isim Haluk Levent ve kardeşi! Dev para transferlerinde 'açıklama' kısmına yazılanlar dikkat çekti

Kilit isim Haluk Levent ve kardeşi! Dev para transferlerinde 'açıklama' kısmına yazılanlar dikkat çekti

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

Son haliyle şaşırtıyor! 'Yıllar onu teğet geçiriyor'

Son haliyle şaşırtıyor! 'Yıllar onu teğet geçiriyor'

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.