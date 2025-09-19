HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hamallık yapan 3 çocuk babası, bulduğu altınları polise teslim etti

Adana’nın Kozan ilçesinde hamallık ve araç yıkama işiyle geçimini sağlayan 3 çocuk babası adam, sokakta bulduğu 40 bin liralık altın bulunan kutuyu polise teslim etti. Bir kızını öğretmenlik, diğerinin diş hekimliği okuduğunu küçük çocuğunun da yanında olduğunu kaydeden Baysal, helal kazançla çocuklarını yetiştirmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Hamallık yapan 3 çocuk babası, bulduğu altınları polise teslim etti

Tufanpaşa Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı’nda oğluyla birlikte pazara giden 51 yaşındaki Pekşen Baysal, yolda kuyumcuların altın satarken verdiği kutuyu fark etti. Kutuya oğluyla bakan Baysal, içinde 40 bin lira değerinde 5 çeyrek altın bulunduğunu gördü. Oğlunu eve bıraktıktan sonra polis merkezine giden Baysal, altınları tutanakla teslim etti.
Bulduğu altınları polis teslim eden Pekşen Baysal, "Polis sayarak kayıt altına aldı. Ben bulduğumu teslim ederim. Gidip bağış gibi birine de verebilirim ama vermem vicdanım elvermez. Bu yaşıma kadar hayatta kul hakkı yemedim. O kul hakkına geçiyor" dedi.

Amcam nasihat etmişti: "Kul hakkı yeme"
Altınların sahibinin kayıp başvurusu sonrası onlarla polis merkezinde buluştuğunu ve o an mutluluğa ortak olduğunu aktaran Baysal, çocukluğunda amcasından aldığı öğüdü hiç unutmadığını ifade etti. Baysal "Amcam bana hep ’yolda ne bulursan bul emniyete teslim et, sakın kul hakkı yeme, kendi bileğinin gücüyle kazandığını ye’ derdi. Ben de o günden beri bu nasihati uygularım. Bulduğumu götürür teslim ederim karakola" diye konuştu.

Daha önce de para ve altın bulup teslim etmiş
Geçimini hamallık ve araç yıkamayla sağlayan 3 çocuk babası Baysal, daha önce de birçok kez yolda para ve altın bulduğunu, hepsini polise teslim ettiğini söyledi. Baysal, "Daha önce 2 bin 500 TL buldum, 3 bin TL buldum, 2-3 ay önce 800 TL buldum. Hepsini sahiplerine teslim ettim. Karakolda tutanakla teslim alınıp teslim ediliyor. Bana ’senin gibi dürüst insana rastlamadık’ diyen çok oldu. Ama ben vicdanım rahat etsin istiyorum. Kul hakkı yemeden yaşamak lazım" şeklinde konuştu.
Bir kızını öğretmenlik, diğerinin diş hekimliği okuduğunu diğer çocuğunun da yanında olduğunu kaydeden Baysal, helal kazançla çocuklarını yetiştirmenin gururunu yaşadığını sözlerine ekledi.

Hamallık yapan 3 çocuk babası, bulduğu altınları polise teslim etti 1

Hamallık yapan 3 çocuk babası, bulduğu altınları polise teslim etti 2

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
14 yaşında başladı, hâlâ devam ediyor!14 yaşında başladı, hâlâ devam ediyor!
Türk bayraklı tırnakları dikkat çekmişti! Prenses Balıklıgöl'de!Türk bayraklı tırnakları dikkat çekmişti! Prenses Balıklıgöl'de!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.861,13
4.861,63
% 0.48
10:28
Ons Altın / TL
151.167,84
151.197,14
% 0.46
10:43
Ons Altın / USD
3.652,26
3.652,64
% 0.22
10:44
Çeyrek Altın
7.777,80
7.948,77
% 0.48
10:28
Yarım Altın
15.507,00
15.897,54
% 0.48
10:28
Ziynet Altın
31.111,81
31.698,46
% 0.48
10:29
Cumhuriyet Altını
32.937,00
33.435,00
% -0.57
17:05
Anahtar Kelimeler:
Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.