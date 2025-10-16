HABER

Hamam böcekli tüyler ürperten işkence! 'Maaş' anlaşmazlığı kan dondurmuştu: Türkiye'nin konuştuğu davada istenen cezalar belli oldu

İstanbul'dan Antalya'ya geri çağırıp depoya kilitledikleri Vedat Kurt'un (22) dişlerini kırıp hamam böceği yedirdiler! Türkiye'yi dehşete düşüren işkence günlerce sürmüş, Vedat Kurt'un işkence yapılırken çektiği fotoğraflar kan dondurmuştu. 14'üncü duruşmanın ardından, korkunç olayla ilgili merakla beklenen bir gelişme yaşandı.

Antalya'da Vedat Kurt'a işkencede istenen cezalar belli oldu. Kurt'a çalıştığı iş yerinde 3 gün işkence yapıp, depoya kilitlediği, dişlerini kırıp hamam böceği yedirdiği öne sürülen tutuksuz 4 sanık hakkında 'Nitelikli yağma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

MAAŞINI EKSİK ALIP İSTANBUL'A GİTTİ

Vedat Kurt, yaşadığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden, çalışmak için 2020 yılında Antalya'nın Kepez ilçesindeki sanayi sitesine geldi. Burada yaklaşık 10 ay çalışan Kurt, iddiaya göre, maaşını eksik almaya başladı. Maaşını istediği patronundan her seferinde olumsuz dönüş alan Kurt, birikmiş alacağı 70 bin liraya karşılık iş yerindeki masada patronuna ait 15 bin lirayı alıp, İstanbul'a gitti. Vedat Kurt'a ulaşamayan iş yeri sahipleri, ailesine ulaştı. Bunun üzerine ağabeyleri Kurt'a, aldığı parayı geri götürmesini söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Antalya'ya dönüp aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim eden Vedat Kurt, iddiasına göre A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi. 3 gün farklı işkencelere maruz kalan Kurt'un dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı, ağzı açık tutularak hamam böceği yedirildi. Şüpheliler, yaptıklarını da cep telefonuyla kaydetti. Depoda kilitli tuttukları Vedat Kurt'un durumunun kötüye gittiğini fark eden şüpheliler, iddiaya göre yaralarının iyileşmesini bekledi. Aynı iş yerinde çalışmayı sürdüren Kurt, şüphelilerin cep telefonundan kendisine işkence yapılırken kaydedilen fotoğrafları alarak kaçtı. Vedat Kurt, daha sonra şüphelilerden şikayetçi oldu.

14'ÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Tutuksuz 4 sanık Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanık avukatları suçlamaları kabul etmedi. Savcılık mütalaasında; sanıkların eylemlerinin 'Nitelikli yağma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçları kapsamında değerlendirilerek, 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

"SABAHA KADAR İŞKENCEYE MARUZ KALDIM"

Gördüğü işkencenin akılalmaz olduğunu kaydeden Vedat Kurt, "4 kişi tarafından işkence gördüm. Fotoğraflarda görülüyor, bana hamam böceği yedirildi. Domuz bağı şeklinde bağlanıp sabaha kadar işkenceye maruz kaldım. Şikayette bulunmamam için beni orada aylarca rehin tuttular, yaralarımın iyileşmesini beklediler. Beni hastaneye dahi götürmediler, eczanelerden edinilen yara iyileştirici merhem ve ilaçlarla vücuduma sürerek izleri kapatmaya çalıştılar. Herhangi bir darp izi kalmayana dek beni gözlem altında tuttular, sonra bıraktılar. Beni bıraktıklarında elimde delil kalmamıştı" diye konuştu.

"HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALSINLAR"

Kurt, "Duruşmalar yıllardır devam ediyor. 14'üncü celseye gelindi ve cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Özellikle 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Benim taleplerim yaşadığım olaya ilişkin intikam amaçlı değil, bu kişilerin hak ettikleri cezayı alması ve benzer olayların başkalarının başına gelmemesi" dedi.

"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUM"

Sanıkların en ağır cezayı almasını isteyen Kurt, "Annemin yaşadığı acıyı ve bunun getirdiği yıkımı bizzat gördüm, bu davanın ibret olması ve hiçbir annenin evladının böyle bir şey yaşamamasını istiyorum. Adaletin tecelli edeceğine inanıyor, Türkiye Cumhuriyeti devletinin adaletine güveniyorum. İnşallah taleplerimiz kabul edilir ve bir daha hiçbir aile böyle bir acı yaşamaz" diye konuştu. Beyanların ardından mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. (DHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Okul müdürü çocuklarının gözü önünde vurulduOkul müdürü çocuklarının gözü önünde vuruldu
İkisi de 18 yaşındaydı! Korkunç kaza gün ağırınca ortaya çıktıİkisi de 18 yaşındaydı! Korkunç kaza gün ağırınca ortaya çıktı

