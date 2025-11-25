HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Hamas 1 esirin daha cesedini İsrail’e teslim etti

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli 1 esirin daha cesedini İsrail'e teslim etti. Hamas ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar 26 esirin cesedini İsrail'e teslim ederken, Gazze Şeridi’nde 2 esirin cesedinin kaldığı tahmin ediliyor.

Hamas 1 esirin daha cesedini İsrail’e teslim etti

Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda ölen 1 esirin daha cesedini İsrail’e teslim etti. İsrail ordusu, Kızıl Haç aracılığıyla cesedi Gazze Şeridi’nde teslim aldı. İsrail topraklarına sevk edilecek olan ceset, kimlik tespiti için İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.

Hamas 1 esirin daha cesedini İsrail’e teslim etti 1

HAMAS BUGÜNE KADAR 26 ESİRİN CESEDİNİ İSRAİL'E TESLİM ETTİ

Hamas ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar 26 esirin cesedini İsrail'e teslim ederken, Gazze Şeridi’nde 2 esirin cesedinin kaldığı tahmin ediliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundularEvde silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Mısır'da üçlü Gazze görüşmesi: İkinci aşama ele alındıMısır'da üçlü Gazze görüşmesi: İkinci aşama ele alındı

Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas esir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması! 25 gözaltı

Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması! 25 gözaltı

Mardin'da bir aile yok oldu: Hepsi başından vurulmuş halde bulundu

Mardin'da bir aile yok oldu: Hepsi başından vurulmuş halde bulundu

G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibinden F.Bahçe'yi kızdıracak açıklama!

G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibinden F.Bahçe'yi kızdıracak açıklama!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Elektrikte yeni dönem: Mesaj gitmeye başladı! Kimler etkilenecek?

Elektrikte yeni dönem: Mesaj gitmeye başladı! Kimler etkilenecek?

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.