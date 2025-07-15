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Hamas: İsrail, hareketin yöneticilerinden Muhammed Ferac el-Gul'a suikast düzenledi

Hamas, Filistin Yasama Meclisi üyesi ve hareketin yöneticilerinden Muhammed Ferac el-Gul'un, Gazze'de İsrail tarafından düzenlenen suikastla, yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hamas: İsrail, hareketin yöneticilerinden Muhammed Ferac el-Gul'a suikast düzenledi

Hamas, yöneticilerin Gul için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, Gul'un bu sabah İsrail tarafından Gazze kentinde düzenlenen suikastla hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gul'un 2007-2012 yılları arasında, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki hükümette Adalet Bakanı olarak görev yaptığı hatırlatılan mesajda, "genç yaşlarından itibaren davasının yükünü sırtlayan, ilkelerinden ve duruşundan hiç taviz vermeyen Gul'un şehadetinin Filistin davası için bir kayıp olduğu" ifade edildi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gazze
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