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Hamas, Papa 14. Leo'yu kutladı, Gazze halkına destek istedi

Hamas, papa seçilen ilk ABD'li Kardinal Robert Prevost'i tebrik etti ve Gazze'deki soykırıma karşı durma ve ezilenlere destek olma konusunda ondan selefinin yolundan gitmesini talep etti.

Hamas, Papa 14. Leo'yu kutladı, Gazze halkına destek istedi

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 14. Leo ismini kullanacak Papa, Katolik Kilisesinin başına seçilmesinden ötürü tebrik edildi ve Gazze'de Filistin halkına karşı devam eden İsrail saldırıları başta olmak üzere küresel trajediler ve felaketlerde manevi ve insani misyonunu yerine getirmesinde başarılar dilendi.

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PAPA FRANCIS'İN FİLİSTİN HALKINA DESTEĞİ HATIRLATILDI

Vefat eden Papa Francis'in, özellikle Filistin halkıyla dayanışmasına ve İsrail'in baskıcı politikalarını reddetmesine atıfta bulunulan açıklamada, Papa 14. Leo'dan da "ezilenlere destek olma, Gazze'de savunmasız çocuklara, kadınlara ve sivillere karşı işlenen soykırım ve etnik temizliğin durması için uluslararası alanda kararlı adımlar atma ve Filistin'de Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik sistematik ihlallerin son bulması yönündeki ahlaki yaklaşımı sürdürmesi istendi.

(İHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Papa Gazze Hamas
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