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Hamile eşini pompalı tüfekle vurarak katletti! Ardından intihara kalkıştı

Yalova'da 8 aylık hamile Sultan D., eşi Muhammed D. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Ardından aynı silahla kendisini vuran Muhammet D. ise ağır yaralandı.

Hamile eşini pompalı tüfekle vurarak katletti! Ardından intihara kalkıştı

Korkunç olay, saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen Muhammed D. ile eşi S.D. arasında tartışma yaşandı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Tartışma sırasında Muhammed D., pompalı tüfekle 8 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Sultan D.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği kadın yere yığılırken, Muhammed D., bu kez aynı silahla kendisini vurdu.

Hamile eşini pompalı tüfekle vurarak katletti! Ardından intihara kalkıştı 1

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan Sultan ve Muhammed D. çifti, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan hamile kadın doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Muhammed D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Yalova
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