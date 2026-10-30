Ankara'da dehşet: Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

İddiaya göre, akşam saatlerinde baba B.K., kızı E.K.'nin (19) birlikte yaşadığı erkek arkadaşı E.O.'nun (53) Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki evine geldi.

ANKARA'DA DEHŞET: HAMİLE KIZINI VE ERKEK ARKADŞINI ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre burada B.K. ile E.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba B.K., silahla kızı E.K. ve erkek arkadaşı E.O'ya ateş etti. E.K. ve E.O. olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAYDAN SONRA KAYIPLARA KARIŞTI

OIaydan sonra kaçan B.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, E.K.'nin hamile olduğu ve E.O. ile aynı iş yerinde çalıştıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır