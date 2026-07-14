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Hamsu Köprüsü’nde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik’teki bir ağaçlık alanda çıkan ve paniğe sebep olan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hamsu Köprüsü’nde çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgilere göre yangın, Bilecik merkezde bulunan Hamsu Köprüsü mevkiindeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çevrede yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önledi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bilecik
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