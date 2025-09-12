HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Hamsu köprüsü yeniden ulaşıma açıldı

Bilecik'te dün bir ayağında yaşanan toprak kayması sonucu güvenlik açısından trafiğe kapatılan Hamsu köprüsü yeniden ulaşıma açıldı.

Hamsu köprüsü yeniden ulaşıma açıldı

Bilecik'te geçtiğimiz haziran ayında okulların kapanmasının ardından Hamsu köprüsü yıkılarak yenilenmesinin planlanması gecikmişti. Ağustos ayında iki aşamalı köprünün eski olanı 'depreme uygun olmadığı' gerekçesiyle yıkılmıştı. Ulaşım sonradan yapılan ikinci köprüden tek şeritten verilirken, dün akşam yeni köprünün bir ayağında toprak kayması yaşandı. Yaşanan göçük sonrası köprü tamamen trafiğe kapatılırken, alternatif yollardan trafik verildi. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda gerekli güçlendirme ve bakım işlemleri tamamlanarak köprü sabaha karşı tekrar güvenli şekilde hizmete alındı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce’ye modern tır parkı yapılıyorDüzce’ye modern tır parkı yapılıyor
Muğla'da okul servis ücretleri zamlandıMuğla'da okul servis ücretleri zamlandı

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görgü tanığı bırakmamak için 5 yaşındaki kardeşini de öldürdü

Görgü tanığı bırakmamak için 5 yaşındaki kardeşini de öldürdü

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

7 yıldır yürüyemeyen kadın 9 günde sağlığına kavuştu!

7 yıldır yürüyemeyen kadın 9 günde sağlığına kavuştu!

Taklit ve tağşiş listesi: Sucuktan bakın ne çıktı!

Taklit ve tağşiş listesi: Sucuktan bakın ne çıktı!

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.