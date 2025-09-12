HABER

Hamsu Köprüsü’nde yaşanan toprak kayması sonrası itfaiye tedbir aldı

Bilecik’in 2 yakasını birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü’nün bir ayağında yaşanan toprak kayması sonrası köprü trafiğe kapatılırken, muhtemel bir yangına anında müdahale edilmesi için itfaiye ekiplerince tedbir alındı.

Geçtiğimiz haziran ayında okulların kapanmasının ardından Hamsu Köprüsü’nün yenilenmesinin planlanması gecikmişti. Ağustos ayında iki aşamalı köprünün eski olanı ’depreme uygun olmadığı’ gerekçesiyle yıkılmıştı. Sonradan yapılan ikinci köprüden trafik tek şeritten verilirken, dün akşam yeni köprünün bir ayağında toprak kayması gerçekleşti.

İtfaiye ekipleri tedbir aldı
Yaşanan olayın ardından tedbir alınması için Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu talimat verdi. Sanayi mevkiinde bulunan Bilecik Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri muhtemel bir yangına karşı tedbir aldı. Eski otogar mevkiine 1 itfaiye aracı ve 3 personelin konuşlandığı belirtildi.
