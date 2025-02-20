Hangi illerde okullar tatil? Valilikler tek tek açıklıyor: 37 ilde eğitime ara verildi!

Türkiye Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Yurdun çok büyük bir kısmında kar yağışı ve soğuk hava etkisini hissettiriyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da eğitime ara verildi. 'Hangi illerde okullar tatil edildi' soruları, valiliklerin resmi açıklamaları sonrası netlik kazandı. İşte 20 Şubat okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

İSTANBUL

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır." bilgisini paylaştı.

ORDU

Ordu’da yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği, Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

TRABZON

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 20 ve 21 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 2 gün ara verildiği bildirildi.

SAMSUN

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Ladik ve Asarcık ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

BOLU

Bolu’da kar nedeniyle merkez ile Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Mengen ilçesinde taşımalı eğitime tabi köylerden gelen öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu’da aralıklarla etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitimle okula gelen öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

BİLECİK

Bilecik Valiliği yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek, bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Bilecik’te hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı bekleniyor.

VAN

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşamı olumsuz etkileyen kar nedeniyle ilçe genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

İlçede etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bahçesaray Kaymakamlığı, okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

BURSA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özel eğitim ve kırsal mahallelerden taşımalı gelen öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

ERZURUM

Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitim- öğretime yarın ara verildi.

AĞRI VE ERZİNCAN

Ağrı ve Erzincan'da yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Ağrı ve Erzincan Valiliği, bölgede devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

KARS VE ARDAHAN

Kars ve Ardahan'da, Ardahan’ın Posof ilçesi hariç kar ve buzlanma nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Kars ve Ardahan Valiliği, bölgede devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak. Ardahan Valiliği Posof ilçesinde eğitim ve öğretimin devam edeceğini açıkladı.

ELAZIĞ

Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

RİZE

Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yarın il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

BİTLİS

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının gece boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Sabah saatlerinde de buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat'ta il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİİRT

Siirt'in Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

MUŞ

Muş'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının yarın 12.00-15.00 saatlerinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.

BAYBURT

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

GİRESUN

Giresun'daki tüm okullarda da eğitime yarın ara verildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte beklenen kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.

KOCAELİ

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın ve 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği belirtildi.

YOZGAT

Yozgat kent merkezinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte don ve buzlanma riskinin artmasının beklendiği belirtildi.

DÜZCE

Düzce'de olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının ulaşımda oluşturabileceği risk ve tehlikeler nedeniyle taşımalı eğitime tabi köylerden gelen öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

KONYA

Konya'nın 2 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Doğanhisar ve Hüyük ilçelerinde kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

SİVAS

Sivas'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle il merkezi ve ilçelerde kuvvetli buzlanma meydana gelmesinin tahmin edildiği belirtildi.

ARTVİN

Artvin'in Şavşat ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının devam ettiğine işaret edildi.

KASTAMONU

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından buzlanma oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle kent merkezinde taşımalı eğitime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği ifade edildi.

SAKARYA

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günü kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği ifade edildi.

YALOVA

Yalova merkez ile Termal, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Çan, Yenice ve Biga ilçeleri ile Terzialan beldesinde, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

TOKAT

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

SİNOP

Boyabat, Gerze, Dikmen ve Türkeli kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

ESKİŞEHİR

Mihalıççık Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 20 Şubat 2025 Perşembe günü tam gün, tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."

MALATYA

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilçemiz genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel ile çocuğu ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

BİNGÖL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kar yağışının kent genelinde devam edeceği vurgulandı.

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA-İHA-AA