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Hapis cezasıyla aranan 173 kişi yakalandı! Konya’da denetimler sıklaştı

Konya’da jandarma ekiplerinin 15 günlük denetimlerinde 698 bin 37 kişi ve 1 milyon 814 bin 924 araç sorgulandı.

Hapis cezasıyla aranan 173 kişi yakalandı! Konya’da denetimler sıklaştı

Konya’da jandarma ekiplerinin 15 günlük denetimlerinde 698 bin 37 kişi ve 1 milyon 814 bin 924 araç sorgulandı. Hapis cezasıyla aranan 173 kişi ile ifadeye yönelik aranan 142 kişi olmak üzere toplam 315 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 1-15 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde yüz binlerce kişi ve 2 milyona yakın araç sorgulandı.

Yapılan sorgulamalar sonucunda 0-5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 138, 5-10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 28 ve 10-20 yıl arası hapis cezasıyla aranan 7 kişi olmak üzere toplam 173 kişi yakalandı.

Çalışmalar kapsamında ifadeye yönelik aranan 142 kişi de yakalanırken, toplamda 315 kişi ve 83 araç hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Konya jandarma
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