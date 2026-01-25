HABER

Hapis cezasıyla aranan şahıs Efeler’de yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde hapis cezasıyla aranan 1 kişi, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada, "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu S.S. (39) isimli kadın yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Aydın Efeler
