Hapis cezasıyla aranan şahıs Nazilli’de yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hapis cezasıyla aranan şahıs operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Dolandırıcılık ve Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçlarından aranan ve hakkında 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S. (46) yakalandı. Gözaltına alınan R.S., gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA

Aydın
