Happy Village: Harvest Farm ile tarayıcıda çiftlik simülasyonu deneyimi!

Happy Village: Harvest Farm’ın en dikkat çeken özelliği, tarayıcı üzerinden
oynanabilen, reklamsız ve indirme gerektirmeyen yapısı. Bu yapı sayesinde
Happy Village: Harvest Farm hızlı erişim sunuyor. Oyuncular ise küçük bir
araziyle başladıkları bu macerada, zamanla mahsuller, hayvanlar ve üretim
binalarıyla çiftliklerini geliştirebiliyorlar.
Temel çiftçilik döngüsü üzerine kurulu olan Happy Village: Harvest Farm'da şu
adımlarla ilerleme sağlanıyor:
Toplanan ham maddeler üretim binalarında işlenerek yeni ürünlere
dönüştürülüyor.
Oyundaki ilerleme ana unsur olarak sipariş sistemi üzerinden işliyor. Siparişler
tamamlandıkça hem yeni içeriklerin hem de yeni alanların açılması sağlanıyor.
Yani tamamlanan her sipariş, yeni alanların ve yeni içeriklerin kilidini açıyor.
Happy Village: Harvest Farm'ı oynamak ise gayet basit çünkü kontrolleri basit
tutulmuş. Ayrıca oyun, PC ve mobil tarayıcılarla da uyumlu.
Kırsal yaşamın huzurunu ekranınıza getiren Happy Village: Harvest Farm, Mynet
üzerinden ücretsiz olarak oynanabiliyor.
