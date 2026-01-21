Happy Village: Harvest Farm ile tarayıcıda çiftlik simülasyonu deneyimi!

Happy Village: Harvest Farm’ın en dikkat çeken özelliği, tarayıcı üzerinden

oynanabilen, reklamsız ve indirme gerektirmeyen yapısı. Bu yapı sayesinde

Happy Village: Harvest Farm hızlı erişim sunuyor. Oyuncular ise küçük bir

araziyle başladıkları bu macerada, zamanla mahsuller, hayvanlar ve üretim

binalarıyla çiftliklerini geliştirebiliyorlar.

HAPPY VILLAGE: HARVEST FARM NASIL OYNANIYOR?

Temel çiftçilik döngüsü üzerine kurulu olan Happy Village: Harvest Farm'da şu

adımlarla ilerleme sağlanıyor:

Tohum ekme

Hasat toplama

Hayvanlardan kaynak elde etme

Toplanan ham maddeler üretim binalarında işlenerek yeni ürünlere

dönüştürülüyor.

SİPARİŞLERİ TAMAMLA, ÇİFTLİĞİNİ BÜYÜT

Oyundaki ilerleme ana unsur olarak sipariş sistemi üzerinden işliyor. Siparişler

tamamlandıkça hem yeni içeriklerin hem de yeni alanların açılması sağlanıyor.

Yani tamamlanan her sipariş, yeni alanların ve yeni içeriklerin kilidini açıyor.

Happy Village: Harvest Farm'ı oynamak ise gayet basit çünkü kontrolleri basit

tutulmuş. Ayrıca oyun, PC ve mobil tarayıcılarla da uyumlu.

Kırsal yaşamın huzurunu ekranınıza getiren Happy Village: Harvest Farm, Mynet

üzerinden ücretsiz olarak oynanabiliyor.

Happy Village: Harvest Farm'ı hemen oynamak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tarayıcı üzerinden oynanabilen benzer oyunları incelemek ve yeni yapımlara göz atmak için Pixidus ise düzenli güncellenen bir oyun keşif alanı sunar.