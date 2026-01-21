HABER

Happy Village: Harvest Farm ile tarayıcıda çiftlik simülasyonu deneyimi!

Karmaşık menülerden ve uzun yükleme sürelerinden sıkıldınız mı? O zaman tarayıcı üzerinden oynanabilen sade yapılı bir çiftlik yönetimi oyunu olan Happy Village: Harvest Farm tam size göre! Happy Village: Harvest Farm, reklamsız ve indirme gerektirmeyen yapısıyla çiftlik yönetimi keyfini parmaklarınızın ucuna taşıyor.

Happy Village: Harvest Farm ile tarayıcıda çiftlik simülasyonu deneyimi!

Happy Village: Harvest Farm’ın en dikkat çeken özelliği, tarayıcı üzerinden
oynanabilen, reklamsız ve indirme gerektirmeyen yapısı. Bu yapı sayesinde
Happy Village: Harvest Farm hızlı erişim sunuyor. Oyuncular ise küçük bir
araziyle başladıkları bu macerada, zamanla mahsuller, hayvanlar ve üretim
binalarıyla çiftliklerini geliştirebiliyorlar.

HAPPY VILLAGE: HARVEST FARM NASIL OYNANIYOR?

Temel çiftçilik döngüsü üzerine kurulu olan Happy Village: Harvest Farm'da şu
adımlarla ilerleme sağlanıyor:

  • Tohum ekme
  • Hasat toplama
  • Hayvanlardan kaynak elde etme

Toplanan ham maddeler üretim binalarında işlenerek yeni ürünlere
dönüştürülüyor.

SİPARİŞLERİ TAMAMLA, ÇİFTLİĞİNİ BÜYÜT

Oyundaki ilerleme ana unsur olarak sipariş sistemi üzerinden işliyor. Siparişler
tamamlandıkça hem yeni içeriklerin hem de yeni alanların açılması sağlanıyor.
Yani tamamlanan her sipariş, yeni alanların ve yeni içeriklerin kilidini açıyor.
Happy Village: Harvest Farm'ı oynamak ise gayet basit çünkü kontrolleri basit
tutulmuş. Ayrıca oyun, PC ve mobil tarayıcılarla da uyumlu.

Kırsal yaşamın huzurunu ekranınıza getiren Happy Village: Harvest Farm, Mynet
üzerinden ücretsiz olarak oynanabiliyor.

Happy Village: Harvest Farm'ı hemen oynamak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tarayıcı üzerinden oynanabilen benzer oyunları incelemek ve yeni yapımlara göz atmak için Pixidus ise düzenli güncellenen bir oyun keşif alanı sunar.

