Haraç istedikleri işletmeyi 1 saat sonra kurşun yağmuruna tuttular

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Dolaplıdere Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Ş.Ö.’ye ait bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde iş yerine gelen kimliği belirsiz 2 şahıs iş yeri sahibi Mehmet Ş. Ö.’den 3 milyon TL haraç istedi. Bir süredir işletmeye gelerek haraç istedikleri öğrenilen 2 şahıs Mehmet Ş.Ö.’den olumsuz yanıt alınca iş yerinden ayrıldı. Bir süre iş yerinin yakınlarında bekleyen ve uygun bir anı bekleyen şahıslar yaklaşık 1 saat sonra plakasız motosikletle tekrar gelerek iş yerine kurşun yağdırdı.

ŞAHISLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kimliği belirsiz şahısların silahından çıkan kurşunlar işyerinin camına ve o sırada yol üzerinde park halinde bulunan S.S.’ye ait araca isabet etti. Kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken olayda yaralanan olmadı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ve kısım ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, işyerine ait güvenlik kameralarına inceleyen ekipler kimliği belirsiz şahısların yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Öte yandan şahısların sokak girişinde beklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)