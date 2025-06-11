HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Haraç istedikleri işletmeyi 1 saat sonra kurşun yağmuruna tuttular

Antalya’da bir süredir işyeri sahibinden haraç isteyen kimliği belirsiz 2 şahıs son gelişlerinde de olumsuz yanıt alınca iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde ve park halindeki bir araçta maddi hasar oluştu.

Haraç istedikleri işletmeyi 1 saat sonra kurşun yağmuruna tuttular

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Dolaplıdere Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Ş.Ö.’ye ait bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde iş yerine gelen kimliği belirsiz 2 şahıs iş yeri sahibi Mehmet Ş. Ö.’den 3 milyon TL haraç istedi. Bir süredir işletmeye gelerek haraç istedikleri öğrenilen 2 şahıs Mehmet Ş.Ö.’den olumsuz yanıt alınca iş yerinden ayrıldı. Bir süre iş yerinin yakınlarında bekleyen ve uygun bir anı bekleyen şahıslar yaklaşık 1 saat sonra plakasız motosikletle tekrar gelerek iş yerine kurşun yağdırdı.

ŞAHISLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kimliği belirsiz şahısların silahından çıkan kurşunlar işyerinin camına ve o sırada yol üzerinde park halinde bulunan S.S.’ye ait araca isabet etti. Kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken olayda yaralanan olmadı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ve kısım ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, işyerine ait güvenlik kameralarına inceleyen ekipler kimliği belirsiz şahısların yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Öte yandan şahısların sokak girişinde beklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te yaz günü fırtına görüntüsü!Gaziantep'te yaz günü fırtına görüntüsü!
ChatGPT'ye sorulan bir soru ne kadar su tüketiyor?ChatGPT'ye sorulan bir soru ne kadar su tüketiyor?

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nehir Zeyrek hakkında ahlaksız paylaşımlar!

Nehir Zeyrek hakkında ahlaksız paylaşımlar!

Özdağ hakim karşısına çıktı! Karar verildi

Özdağ hakim karşısına çıktı! Karar verildi

12 yaşındaki kız çocuğunu tacizle suçlanmıştı, vaiz olarak atandı

12 yaşındaki kız çocuğunu tacizle suçlanmıştı, vaiz olarak atandı

Ferdi Zeyrek'in avukatından açıklama: "İlk bulgulara göre..."

Ferdi Zeyrek'in avukatından açıklama: "İlk bulgulara göre..."

Sevgilisiyle görüntülendi! Keyfi yerinde...

Sevgilisiyle görüntülendi! Keyfi yerinde...

Çifte zam geliyor! Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor, tarih belli oldu

Çifte zam geliyor! Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor, tarih belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.