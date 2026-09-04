HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Harekete geçti! 'Öğrenim ücreti' şikayetleri artmıştı: 23 vakıf yükseköğretim kurumuna inceleme

Yükseköğretim Denetleme Kurulu, öğrenim ücretlerinde yüzde 25 artış sınırına uyulmadığı suçlamasıyla 23 vakıf yükseköğretim kurumunu incelemeye aldı.

Harekete geçti! 'Öğrenim ücreti' şikayetleri artmıştı: 23 vakıf yükseköğretim kurumuna inceleme
Doğukan Akbayır

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 9'uncu maddesine dayanılarak yayımlanan "Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Hazırlık veya Birinci Sınıf Dışındaki Sınıflarına Ait Öğrenim Ücretlerinin ve Ücret Artışlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" ile öğrencilerin öğrenim ücretlerine yapılabilecek artışlara ilişkin belirlenen kurallara uyulmadığına ilişkin artan ihbar ve şikayetler üzerine Yükseköğretim Denetleme Kurulu harekete geçti.

Harekete geçti! Öğrenim ücreti şikayetleri artmıştı: 23 vakıf yükseköğretim kurumuna inceleme 1

'YÜZDE 25'İ AŞAMAZ' KURALI

8 Temmuz 2026 tarihli alınan kararla, vakıf yükseköğretim kurumlarının hazırlık veya birinci sınıf dışındaki sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için uygulanacak öğrenim ücreti artış oranının 2026-2027 akademik yılında yüzde 25'i geçmemesi kararlaştırılmıştı.

İHBAR VE ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ: 23 VAKFA İNCELEME

Son dönemde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikayetlerde, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen artış sınırına uymadığı belirtildi.

Başvurular üzerine, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldıBakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Vanlı dağcılardan iki günde iki dev zirveVanlı dağcılardan iki günde iki dev zirve

Anahtar Kelimeler:
haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEAŞ'lı terörist eylem hazırlığındaydı: Etkisiz hale getirildi

DEAŞ'lı terörist eylem hazırlığındaydı: Etkisiz hale getirildi

ABD'nin, İran'a karşı asker konuşlandırma süresini "sessizce uzattığı" ileri sürüldü

ABD'nin, İran'a karşı asker konuşlandırma süresini "sessizce uzattığı" ileri sürüldü

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz!

Ezgi Eyüboğlu'ndan bikinili paylaşım: Soru yağmuruna tutuldu

Ezgi Eyüboğlu'ndan bikinili paylaşım: Soru yağmuruna tutuldu

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

AB ülkelerinden gümrük reformuna 'yeşil ışık': 1 Kasım'da başlıyor

AB ülkelerinden gümrük reformuna 'yeşil ışık': 1 Kasım'da başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.