Harekete geçti! 'Öğrenim ücreti' şikayetleri artmıştı: 23 vakıf yükseköğretim kurumuna inceleme

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 9'uncu maddesine dayanılarak yayımlanan "Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Hazırlık veya Birinci Sınıf Dışındaki Sınıflarına Ait Öğrenim Ücretlerinin ve Ücret Artışlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" ile öğrencilerin öğrenim ücretlerine yapılabilecek artışlara ilişkin belirlenen kurallara uyulmadığına ilişkin artan ihbar ve şikayetler üzerine Yükseköğretim Denetleme Kurulu harekete geçti.

'YÜZDE 25'İ AŞAMAZ' KURALI

8 Temmuz 2026 tarihli alınan kararla, vakıf yükseköğretim kurumlarının hazırlık veya birinci sınıf dışındaki sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için uygulanacak öğrenim ücreti artış oranının 2026-2027 akademik yılında yüzde 25'i geçmemesi kararlaştırılmıştı.

İHBAR VE ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ: 23 VAKFA İNCELEME

Son dönemde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikayetlerde, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen artış sınırına uymadığı belirtildi.

Başvurular üzerine, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı.