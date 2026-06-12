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Hareketsiz yaşam, kronik rahatsızlıkların çoğalmasında önemli bir risk oluşturuyor

Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda fiziksel aktivite bilincinin artırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve koruyucu sağlık hizmetlerinden daha fazla vatandaşın yararlanmasının sağlanması amacıyla hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası Denizli’de başladı.

Hareketsiz yaşam, kronik rahatsızlıkların çoğalmasında önemli bir risk oluşturuyor

Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda fiziksel aktivite bilincinin artırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve koruyucu sağlık hizmetlerinden daha fazla vatandaşın yararlanmasının sağlanması amacıyla hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası Denizli’de başladı.

10 Haziran - 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kent meydanları, parklar, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kamu kurumları ve üniversite kampüslerinde bilgilendirme ve değerlendirme stantları kuruldu. Bu stantlarda; kampanya çerçevesinde vatandaşların fiziksel uygunluk düzeylerini değerlendirmek amacıyla tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresi ile kavrama kuvveti ölçümü ve otur-kalk testi uygulanıyor. Yapılan ölçümler sonucunda vatandaşlara fiziksel aktivite konusunda bilgilendirme yapılırken, ihtiyaç duyan bireyler Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendiriliyor. Uygulama kapsamında vatandaşlara verilen "Ölçüm Bilgi Kartı" ile test sonuçları paylaşılmakta olup kart üzerindeki karekod aracılığıyla Sağlıklı Hayat Merkezlerinin adres ve iletişim bilgilerine kolayca ulaşılabilmektedir.

"VATANDAŞLARIMIZI, DAHA AKTİF BİR YAŞAM İÇİN İLK ADIMI ATMAYA DAVET EDİYORUZ"

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, kampanya süresince il genelinde binlerce vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini belirterek düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki olumlu etkilerine dikkati çekti. Öztürk: "Sağlıklı bir yaşamın temelinde dengeli beslenme kadar düzenli fiziksel aktivite de yer almaktadır. Günümüzde teknolojik gelişmeler ve hareketsiz yaşam alışkanlıkları nedeniyle fiziksel aktivite düzeyleri giderek azalmakta, bu durum obezite, diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları gibi birçok kronik hastalık için önemli bir risk oluşturmaktadır. Sağlık Bakanlığımız tarafından başlatılan ‘Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa’ kampanyası ile vatandaşlarımızın fiziksel uygunluk düzeyleri hakkında farkındalık kazanmalarını, hareketli yaşamın sağlık üzerindeki koruyucu etkilerini daha yakından tanımalarını ve düzenli egzersizi günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini hedefliyoruz. Kampanya kapsamında gerçekleştireceğimiz denge, kas gücü ve fonksiyonel hareketlilik testleri sayesinde vatandaşlarımız kendi fiziksel durumları hakkında bilgi sahibi olacak, ihtiyaç duyulması halinde Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde görev yapan fizyoterapist, diyetisyen ve diğer sağlık profesyonellerimizden ücretsiz danışmanlık hizmeti alabileceklerdir. Koruyucu sağlık hizmetleri anlayışıyla hareket ediyor; hastalıklar ortaya çıkmadan önce sağlığın korunmasını ve yaşam kalitesinin artırılmasını önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı bir toplum, hareketli bireylerle mümkündür. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı kampanya süresince ilimiz genelinde kurulan stantlarımızı ziyaret etmeye, fiziksel uygunluklarını değerlendirmeye ve daha sağlıklı, daha aktif bir yaşam için ilk adımı atmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında kurulan stantlar, 10 Temmuz 2026 tarihine kadar Denizli merkez ve ilçelerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Hareketsiz yaşam, kronik rahatsızlıkların çoğalmasında önemli bir risk oluşturuyor 1

Hareketsiz yaşam, kronik rahatsızlıkların çoğalmasında önemli bir risk oluşturuyor 2

Hareketsiz yaşam, kronik rahatsızlıkların çoğalmasında önemli bir risk oluşturuyor 3

Hareketsiz yaşam, kronik rahatsızlıkların çoğalmasında önemli bir risk oluşturuyor 4

Hareketsiz yaşam, kronik rahatsızlıkların çoğalmasında önemli bir risk oluşturuyor 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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