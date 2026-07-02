Harvard uyardı: Demansa neden olan paketli atıştırmalık açıklandı

Paketli atıştırmalıklar, işlenmiş et ürünleri, hazır yiyecekler ve şekerli içecekler çoğu zaman hızlı bir çözüm gibi görülüyor. Ancak uzmanlara göre bu ürünlerin sık tüketilmesi, uzun vadede vücutta farklı etkiler yaratabilir.

Harvard araştırmacılarının çalışması, özellikle ileri yaşlarda beslenme alışkanlıklarının beyin sağlığı açısından da önem taşıyabileceğini gösterdi.

BEYİN SAĞLIĞIYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Araştırmada, aşırı işlenmiş gıdaları en fazla tüketen kişilerde demans riskinin daha yüksek olabileceği belirtildi. Aynı grupta hafıza, dikkat ve düşünme becerileriyle bağlantılı bilişsel bozulma riskinin de arttığı aktarıldı.

Uzmanlar, bu sonuçların aşırı işlenmiş gıdaların beyin sağlığı üzerindeki etkilerine dair önemli bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

İŞLENMİŞ ETLER DAHA FAZLA ÖNE ÇIKTI

Araştırmacılar, aşırı işlenmiş gıda türleri arasında özellikle işlenmiş et ürünlerinin dikkat çektiğini belirtti. Sosis, salam, pastırma ve benzeri ürünlerin sık tüketimi, demans ve bilişsel bozulma riskiyle daha güçlü bir bağlantı gösterebilir. Bu nedenle uzmanlar, günlük beslenmede bu tür ürünlerin miktarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

SADECE KALORİ MESELESİ DEĞİL

Aşırı işlenmiş gıdalar çoğu zaman yüksek tuz, şeker ve doymuş yağ içerikleriyle gündeme geliyor. Ancak uzmanlara göre sorun yalnızca kaloriyle sınırlı olmayabilir. Bu ürünlerdeki bazı katkı maddeleri, bağırsak mikrobiyotasını ve vücuttaki iltihaplanma süreçlerini etkileyerek beyin sağlığı üzerinde dolaylı rol oynayabilir.

DAHA AZ İŞLENMİŞ GIDALAR KORUYUCU OLABİLİR

Araştırmada tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve daha az işlenmiş besinleri daha fazla tüketen kişilerde bilişsel sorunların daha düşük riskle ilişkilendirilebildiği aktarıldı. Bu durum, beslenmede tamamen yasaklardan çok daha sade, doğal ve dengeli tercihlere yönelmenin önemini gösteriyor.

"BİR KERE YEDİM" DİYE PANİK YAPMAYIN

Uzmanlara göre burada asıl önemli olan tek bir öğün ya da ara sıra tüketilen paketli ürünler değil, bu gıdaların günlük beslenmede ne kadar yer kapladığı. Aşırı işlenmiş gıdaları tamamen hayatınızdan çıkarmak her zaman kolay olmayabilir.

Ancak daha sık ev yemeği tercih etmek, sebze ve meyve tüketimini artırmak, paketli ürünleri azaltmak ve etiket okumayı alışkanlık haline getirmek uzun vadede daha sağlıklı bir düzen oluşturabilir.

KESİN NEDEN OLDUĞU SÖYLENEMEZ

Araştırma dikkat çekici olsa da uzmanlar sonuçların doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurmadığını belirtti. Yani aşırı işlenmiş gıdalar tek başına demansa neden olur demek doğru değil.

Ancak mevcut bulgular, beyin sağlığını korumak için beslenme alışkanlıklarının da en az uyku, hareket ve genel yaşam tarzı kadar önemsenmesi gerektiğini gösteriyor.