HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hasankeyf’te gençlik rüzgarı

Batman’ın tarihi dokusuyla göz dolduran ilçesi Hasankeyf, 2026 yılının ilk kamp döneminde Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 200 genci ağırlayarak sezona "merhaba" dedi.

Hasankeyf’te gençlik rüzgarı

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hasankeyf Gençlik Kampı, 2026 yılının 1. döneminde Artvin, Bingöl, Rize, Erzincan ve Kars illerinden gelen genç misafirlerine kapılarını açtı. Tarih ve doğanın iç içe geçtiği kamp programı, katılımcılardan tam not aldı.

Hasankeyf’te gençlik rüzgarı 1

Kamp süresince sadece tatil değil, kişisel gelişim de ön plandaydı. Kampın en heyecan verici kısımlarından biri olan gezi rotasında gençler Hasankeyf Müzesi, Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf Kalesi, Malabadi Köprüsü ve Mor Kiryakus Manastırı gibi yapıları ziyaret etti.

Gençler ayrıca Midyat ve Batman merkez turuyla yöresel kültürü yakından tanıma ve alışveriş yapma imkanı buldu.

Hasankeyf’te gençlik rüzgarı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ateş hattında tansiyon yeniden tavan yaptı: ABD bölgeye konuşlandı! İran'dan 'Savaşa tam hazırlık' açıklamasıAteş hattında tansiyon yeniden tavan yaptı: ABD bölgeye konuşlandı! İran'dan 'Savaşa tam hazırlık' açıklaması
GSB etkinliklere devam ediyorGSB etkinliklere devam ediyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.