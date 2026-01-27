Hasankeyf’te gençlik rüzgarı

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hasankeyf Gençlik Kampı, 2026 yılının 1. döneminde Artvin, Bingöl, Rize, Erzincan ve Kars illerinden gelen genç misafirlerine kapılarını açtı. Tarih ve doğanın iç içe geçtiği kamp programı, katılımcılardan tam not aldı.

Kamp süresince sadece tatil değil, kişisel gelişim de ön plandaydı. Kampın en heyecan verici kısımlarından biri olan gezi rotasında gençler Hasankeyf Müzesi, Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf Kalesi, Malabadi Köprüsü ve Mor Kiryakus Manastırı gibi yapıları ziyaret etti.

Gençler ayrıca Midyat ve Batman merkez turuyla yöresel kültürü yakından tanıma ve alışveriş yapma imkanı buldu.

Kaynak: İHA