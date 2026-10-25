Hassa’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde meydana geldi.
Aynı istikamette ilerleyen otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiyi kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazanın ardından inceleme başlattı.
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