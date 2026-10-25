Hassa’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde meydana geldi.

Aynı istikamette ilerleyen otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

YARALILARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiyi kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazanın ardından inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır