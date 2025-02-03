Hasta ve hastalık duası: Hasta olunca okunacak dua ve dualar nelerdir? Şifa duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

Hastalar için şifa duaları hem manevi hem de psikolojik olarak kişinin iyileşme sürecine destek sağlayan önemli bir uygulamadır. İslam inancına göre, hastalıkların şifası için dua etmek büyük bir öneme sahiptir. Hastalık döneminde dua etmek kişinin manevi huzur bulmasına ve moralinin güçlenmesine yardımcı olur. Hasta olunca okunacak dualar sadece bedensel iyileşmeyi değil, aynı zamanda ruhsal huzuru da destekler. Hasta kişi dua ederek Allah’ın rahmetine sığınır ve şifaya kavuşma niyetinde bulunur. Dualar, aynı zamanda yakınlarının destek ve moral verme yöntemi olarak da kullanılabilir.

Hasta olunca okunacak dua ve dualar nelerdir?

Hastalanan kişiler, iyileşmek için uzman hekimlerden profesyonel yardım alır ve aynı zamanda Yüce Allah’a sığınarak şifaya kavuşmak için dua ederler. Hastalığın geçmesi için şifa duaları ve Kur’an’da geçen şifa ayetlerini okumak, kişinin manevi gücünü artırır ve umudunu taze tutar. Hastalar için şifa duaları şöyledir:

Türkçe Okunuşu: Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba'dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Anlamı: Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.

Türkçe Okunuşu: Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

Anlamı: Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: "Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!" de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun.”

Türkçe Okunuşu: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu'zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

Anlamı: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum."

Türkçe Okunuşu: Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.

Anlamı: Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.»

Türkçe Okunuşu: Es-elullahil-azime rabbel arşil aziim en yeşfiyeke.

Anlamı: Büyük Allah’tan, büyük Arş’ın Rabbi Allah’tan sana şifâ vermesini istiyorum!” derse muhakkak afiyet bulur.

Hastaya okunacak dualar

Tevbe Sûresi, 14. Ayet

Okunuşu: "...Ve yeşfi sudûra kavmin mu'minîn. (mu'minîne)."

Anlamı: “Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14)

Yunus Sûresi, 57. Ayet

Okunuşu: "...Ve şifâun limâ fîs sudûri. (sudûrin)"

Anlamı: “…Gönüllerdeki dertlere şifâdır...” (Yûnus, 57)

Nahl Sûresi, 69. Ayet

Okunuşu: "...Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)..."

Anlamı: “…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

İsrâ Sûresi, 82. Ayet

Okunuşu: "Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (mu’minîn)...."

Anlamı: “Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ, 82)

Şifa duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

Hasta olunca okunacak dualar arasında Hz. Muhammed’in (s.a.v) okuduğu Şifa duası sıklıkla okunur: