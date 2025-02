Hasta ve hastalık duası: Hasta olunca okunacak dua ve dualar nelerdir? Şifa duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

Anlamı: Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: "Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!" de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun.”

Anlamı: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum."