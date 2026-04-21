Hastane odasında skandal! 80 yaşındaki babasına dehşeti yaşattı

Tepki toplayan olay önceki akşam Elbistan Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi içerisinde meydana geldi. Hastanede tedavi gören 80 yaşındaki Ramazan Yıldırım'ın, oğlu Hasan Yıldırım tarafından darp edilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

JANDARMA PERSONELİ KAYDA ALDI

Bir jandarma personeli, hastane dışından odayı telefon ile kayda aldı. Sabah'ta yer alan habere göre, kayıtta Hasan Yıldırım'ın hasta yatağında yatan babası Ramazan Yıldırım'ı darp ettiği görüldü.

GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLAN

Sabah'ta yer alan habere göre; Hasan Yıldırım olaya ilişkin olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

"BİR ANLIK ÖFKE İLE YAPTIM"

İfadesinde ise "Babama ben bakıyordum. Bir anlık öfke ile yaptım. Ama boğma gibi bir düşüncem yoktu" dedi. Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.