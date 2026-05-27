Hastanelerde 'acemi kasap' yoğunluğu: "Baldırıma saplandı, ayağıma girdi"

Bayram namazının ardından kesim alanlarında yoğunluk oluşurken, kurban kesmek isteyen bazı vatandaşlar dikkatsizlik ve tecrübesizlik sonucu kendilerini yaraladı.

El, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşlar, kimileri kendi imkanlarıyla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne gelirken, kimileri ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

"BALDIRIMA SAPLANDI, AYAĞIMA GİRDİ"

Acil servislerde yoğunluk oluşurken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kendini yaralayan Mustafa Durak, "Hayvan kesimi yaparken hayvan çırpındı. Bıçak elimden kaydı ve baldırıma saplandı" dedi. Metin Şen ise, "Akacak kan damarda durmuyor. Kurban tekme atınca bıçak kaydı ve ayağıma girdi" diye konuştu.

KAYSERİ'DE DE BENZER GÖRÜNTÜLER

Öte yandan Kayseri'de de Kurban Bayramı dolayısıyla dini vecibelerini yerine getirmek isterken kendini yaralayan vatandaşlar acil servislere koştu.

Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen acemi kasaplar, tedavi altına alındı. Yaralanan vatandaşlardan bazıları kurbanı keserken, bazıları da deri yüzerken yaralandıklarını söyledi.

"BOĞA OLDUKÇA DİRENDİ"

Van Erciş'te de Kurban Bayramı'nın ilk günü önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Bazı kişiler, kesim sırasında hayvanın boynuz darbeleri ve bıçakla yaralandı. Mustafa Koç da kesim sırasında bıçakla sağ kolundan yaralandı. Erciş Devlet Hastanesi’ne giden Koç, tedavisi sonrası taburcu oldu. Koç," Sabah kurbanlığı bulunduğu yerden alıp bahçede kesmek istedik. Kurbanlık boğa oldukça direndi ve boynuz darbesi ile sağ koluma vurarak incitti. Kesim sırasında ise sağ kolumu kestim. Tedaviden sonra taburcu oldum" dedi.