HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Hastanelerde 'acemi kasap' yoğunluğu: "Baldırıma saplandı, ayağıma girdi"

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Bayram namazının ardından kesim alanlarında ciddi yoğunluklar oluştu. Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde ise acemi kasaplar soluğu hastanede aldı. Kayseri, Van ve Samsun'da yaralanan acemi kasaplar hastanelere kaldırıldı. Acemi kasaplardan biri elinden bıçağın kaydığını belirterek "Baldırıma saplandı" dedi. Başka acemi kasap da "Bıçak ayağıma girdi" şeklinde konuştu.

Bayram namazının ardından kesim alanlarında yoğunluk oluşurken, kurban kesmek isteyen bazı vatandaşlar dikkatsizlik ve tecrübesizlik sonucu kendilerini yaraladı.

Hastanelerde acemi kasap yoğunluğu: "Baldırıma saplandı, ayağıma girdi" 1

El, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşlar, kimileri kendi imkanlarıyla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne gelirken, kimileri ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde acemi kasap yoğunluğu: "Baldırıma saplandı, ayağıma girdi" 2

"BALDIRIMA SAPLANDI, AYAĞIMA GİRDİ"

Acil servislerde yoğunluk oluşurken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kendini yaralayan Mustafa Durak, "Hayvan kesimi yaparken hayvan çırpındı. Bıçak elimden kaydı ve baldırıma saplandı" dedi. Metin Şen ise, "Akacak kan damarda durmuyor. Kurban tekme atınca bıçak kaydı ve ayağıma girdi" diye konuştu.

Hastanelerde acemi kasap yoğunluğu: "Baldırıma saplandı, ayağıma girdi" 3

KAYSERİ'DE DE BENZER GÖRÜNTÜLER

Öte yandan Kayseri'de de Kurban Bayramı dolayısıyla dini vecibelerini yerine getirmek isterken kendini yaralayan vatandaşlar acil servislere koştu.

Hastanelerde acemi kasap yoğunluğu: "Baldırıma saplandı, ayağıma girdi" 4

Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen acemi kasaplar, tedavi altına alındı. Yaralanan vatandaşlardan bazıları kurbanı keserken, bazıları da deri yüzerken yaralandıklarını söyledi.

Hastanelerde acemi kasap yoğunluğu: "Baldırıma saplandı, ayağıma girdi" 5

"BOĞA OLDUKÇA DİRENDİ"

Van Erciş'te de Kurban Bayramı'nın ilk günü önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Bazı kişiler, kesim sırasında hayvanın boynuz darbeleri ve bıçakla yaralandı. Mustafa Koç da kesim sırasında bıçakla sağ kolundan yaralandı. Erciş Devlet Hastanesi’ne giden Koç, tedavisi sonrası taburcu oldu. Koç," Sabah kurbanlığı bulunduğu yerden alıp bahçede kesmek istedik. Kurbanlık boğa oldukça direndi ve boynuz darbesi ile sağ koluma vurarak incitti. Kesim sırasında ise sağ kolumu kestim. Tedaviden sonra taburcu oldum" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da bayramın ilk gününde trafik yüzde 4 ölçüldüİstanbul'da bayramın ilk gününde trafik yüzde 4 ölçüldü
İstanbul'da bayram sessizliği! Yollar boş...İstanbul'da bayram sessizliği! Yollar boş...

Anahtar Kelimeler:
Kasap Kayseri Samsun Van bayram kurban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Çitos Efe büyüdü! Son haliyle dikkat çekti

Çitos Efe büyüdü! Son haliyle dikkat çekti

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.