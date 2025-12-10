HABER

Hastanelerde yeni dönem! Bakan Işıkhan SUT'u duyurdu, Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla hastanelerde yeni dönem başladı. Genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler için hastanelere ödenen bedeller artırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk" ifadelerini kullandı.

Devrim Karadağ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellere yüzde 10-55, yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellere ise yüzde 10-85 arası oranlarda artış yapıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

SGK'nin NSosyal hesabından tebliğe ilişkin yapılan paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzca genel sağlık sigortalılarının aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellerde yaptığımız artışlar ile toplam 110 milyar lira iyileştirme sağladık. Yoğun bakım tedavi bedellerinde yüzde 55, palyatif bakım tedavi bedellerinde yüzde 40, diyaliz ve kan ürünleri bedellerinde yüzde 35, ayakta tedavi muayene bedellerinde yüzde 30, diğer çeşitli ödenen bedellerde yüzde 10 ila yüzde 30 arasında artış yaptık. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellerde yüzde 10-85 aralığında artış sağladık. Milletimizin sağlığı ve refahı için durmadan çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da NSosyal hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. Hayata geçirdiğimiz bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e göstermiş oldukları hassasiyet ve destek için teşekkür ediyorum."

