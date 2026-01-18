HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatalı park trafiği kilitledi

Eskişehir’de iki sokağın kesişiminde hatalı park edilen bir otomobil nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, yolda kalan diğer sürücüler duruma sert tepki gösterdi.

Hatalı park trafiği kilitledi

Eskişehir’de iki sokağın kesişiminde hatalı park edilen bir otomobil nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, yolda kalan diğer sürücüler duruma sert tepki gösterdi.
Eskişehir’in işlek noktalarından Demirciler Sokak ile Ertuğrul Bey Sokak kesişiminde, bir aracın sürücüsü tarafından gerçekleştirilen hatalı park trafiği felç etti.

Hatalı park trafiği kilitledi 1

Aracın yol akışını engelleyecek şekilde uygunsuz bırakılması nedeniyle bölgede kısa sürede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı tamamen aksadı. Dakikalarca yolda ilerleyemeyen diğer araç şoförleri, yolu kapatan sürücüye korna çalarak ve tepki göstererek durumun bir an önce çözülmesini bekledi.

Hatalı park trafiği kilitledi 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkale’de bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiBaşkale’de bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Van’da ruhsatsız tabanca ele geçirildiVan’da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.