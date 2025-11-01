HABER

Hatay 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik göstermektedir. Arsuz'da kapalı ve bulutlu bir hava hakimken, Kırıkhan ve İskenderun'da açık ve güneşli bir gün bekleniyor. 2 Kasım Pazar günü ise Kırıkhan'da hava kapalı ve bulutlu olacak. Bu dönemde sıcaklıklar düşebilir, dolayısıyla uygun giyinmek ve hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Yağış olasılığına karşı önlem almak faydalı olacaktır. İşte detaylar...

Hatay'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu değişkendir. Bölgenin farklı ilçelerinde çeşitli hava koşulları gözlemlenmektedir. Arsuz ilçesinde hava kapalı ve bulutludur. En düşük sıcaklık 24.6°C, en yüksek sıcaklık 27.3°C tahmin edilmektedir. Kırıkhan ilçesinde hava açık ve güneşlidir. Burada en düşük sıcaklık 18.7°C, en yüksek sıcaklık 28.9°C olarak beklenmektedir. İskenderun ilçesinde hava yine açık ve güneşlidir. Bu ilçede en düşük sıcaklık 24.6°C, en yüksek sıcaklık 27.5°C olarak öngörülmektedir.

2 Kasım 2025 Pazar günü Kırıkhan ilçesinde hava kapalı ve bulutlu olacaktır. Bu günde en düşük sıcaklık 14.8°C, en yüksek sıcaklık ise 27.8°C tahmin edilmektedir. Diğer ilçelerde de benzer hava koşulları gözlenmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak önlemler almak faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Uygun giyinmek önemlidir. Kat kat kıyafet tercih etmek gerekmektedir. Ayrıca, plan yaparken hava koşullarını dikkate almak gerekir. Yağış ihtimaline karşı şemsiye veya yağmurluk bulundurulması faydalı olacaktır. Sıcaklık değişkenlik gösterecektir. Buna göre hazırlıklı olmak sağlığı korumaya yardımcı olur.

