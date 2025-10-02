Hatay 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık 30°C civarında seyredecektir. Reyhanlı'da da hava açık geçecektir. En yüksek sıcaklık 30°C olurken, en düşük sıcaklık 19°C beklenmektedir. Kumlu'da hafif yağmur bekleniyor. Hassa'da ise hafif yağmur olasılığı %35 civarındadır. Dörtyol'da bölgesel düzensiz yağmur yağışlı bir gün öngörülmektedir.

3 Ekim Cuma günü hava genellikle açık olacak. Sıcaklık 28°C ile 32°C arasında değişecektir. 4 Ekim Cumartesi günü hava güneşli geçecektir. Sıcaklık yine 30°C civarında olacaktır. 5 Ekim Pazar günü de güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 30°C'nin üzerine çıkacaktır.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Bazı bölgelerde hafif yağışların görülmesi de muhtemel. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekir. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Bol su içmek vücut sağlığını korur. Hafif yağışların olduğu günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde Hatay'da hava genellikle açık ve sıcak olacaktır. Ancak bazı bölgelerde hafif yağışlar görülebilecektir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.