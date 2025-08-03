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Hatay 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 3 Ağustos 2025 Pazar günü, Hatay ilinde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Hatay 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık gündüz saatlerinde 33°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 21°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı %40 ile %72 arasında değişkenlik gösterecek. Rüzgar batı yönünden, saatte 4.42 km ile 7.45 km arasında esecek.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 4 Ağustos Pazartesi günü 33°C civarında kalacak. 5 Ağustos Salı günü sıcaklık 33.5°C'ye kadar yükselebilir. 6 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 33.3°C, 7 Ağustos Perşembe günü ise 32.9°C olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Ancak 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde bölgesel düzensiz yağış ihtimali var.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su tüketimiyle vücudunuzu nemli tutmak önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak gerektiğini unutmamalısınız. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Düzensiz yağış beklenen günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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