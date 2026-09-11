Ataşehir'de market yangınında can pazarı! Alevler üst katlara sıçradı, mahsur kalanlar çatıdan atladı

Yangın, saat 18.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Sütçü Yolu Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı iş yerinin giriş katındaki marketten henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı.

ATAŞEHİR'DE MARKETTE YANGIN PANİĞİ! MARKETTEN ALEVLER YÜKSELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Cadde polis tarafından kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

MAHSUR KALANLAR ÇATIDAN ATLADI

Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bazı kişilerin binanın çatısından aşağıya atladığı görüldü.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır