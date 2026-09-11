Mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre kaza, Şebinkarahisar ilçesi Tamzara mevkiinde meydana geldi. Malatya'ya mevsimlik fındık işçilerini taşıyan 44 VP 793 plakalı minibüs, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.

İŞÇİLERİ TAŞIYAN ARAÇ KAZA YAPTI

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, araçta bulunan mevsimlik fındık işçilerinden çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır