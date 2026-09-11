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Mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Malatya'ya mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre kaza, Şebinkarahisar ilçesi Tamzara mevkiinde meydana geldi. Malatya'ya mevsimlik fındık işçilerini taşıyan 44 VP 793 plakalı minibüs, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.

Mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var 1

İŞÇİLERİ TAŞIYAN ARAÇ KAZA YAPTI

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, araçta bulunan mevsimlik fındık işçilerinden çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var 2

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Giresun kaza
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