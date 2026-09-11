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Kayseri'de keserli-bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan ve keserle bıçağın kullanıldığı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de keserli-bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Derinçay Sokak'ta meydana gelen olayda, H.A. ile O.U. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.U., H.A.'ya keserle saldırdı.

Kayseri de keserli-bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı 1

İKİ KİŞİ ARASINDAKİ KAVGADA KAN AKTI

H.A.'nın da bıçakla karşılık verdiği kavgada O.U. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de O.U.'yu olay yerindeki ilk müdahalenin ardınan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. O.U.‘nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise H.A.‘yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri de keserli-bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı 2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kavga
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