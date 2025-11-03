Hatay 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu tahmini, yüksek bulutlu ve ara sıra güneşli bir gün olacaktır. Sıcaklıklar 15°C ile 29°C arasında değişecektir. Nem oranı %63 civarında olmalıdır. Rüzgar hızı 2.2 km/s olarak beklenmektedir. Gün doğumu saati 07:00'dir. Gün batımı ise 17:37'de gerçekleşecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülmektedir. 4 Kasım Salı günü sıcaklıklar 12°C ile 29°C arasında olacak. 5 Kasım Çarşamba günü ise sıcaklıklar 14°C ile 29°C arasında seyredecektir. Bu süre zarfında hava genellikle açık ve güneşli olacaktır. Yağış beklenmemektedir.

Bu tür hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak amacıyla uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Bol su tüketimi de gereklidir. Rüzgar hızı düşük olduğundan açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Hava koşullarının ani değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.