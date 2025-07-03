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Hatay 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 03 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Hatay 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Hatay'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla belirginleşecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 22°C civarında olacak. Rüzgar hızı 21 km/saat civarında ölçülecek.

4 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 33°C, 5 Temmuz Cumartesi günü 34°C, 6 Temmuz Pazar günü 36°C ve 7 Temmuz Pazartesi günü 36°C civarında olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 21°C ile 25°C arasında değişecek. Rüzgar hızları 15 km/saat ile 25 km/saat arasında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Gündüz saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalı, bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Bu, güneş yanığı ve aşırı ısınma risklerini azaltacaktır. Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar için daha tehlikeli olabilir. Bu grupların daha dikkatli olması önemlidir. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar nedeniyle orman yangınları riski de artabilir. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.

Hatay'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, vatandaşların sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlıklarını korumaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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