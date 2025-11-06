Hatay 06 Kasım Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu tipik Akdeniz iklimine uygun olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 13°C civarında bekleniyor. Nem oranı %32 ile %54 arasında değişecek. Rüzgar hızı 16 km/saat civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları şöyle olacak. 7 Kasım Cuma günü 29°C, 8 Kasım Cumartesi günü 28°C, 9 Kasım Pazar günü 28°C civarında bekleniyor. Bu süre zarfında hava koşulları genel olarak güneşli ve sıcak kalacak. Ancak, 8 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor.

Bu dönemde gündüz saatlerinde yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları su kaybı riskini artırabilir. Açık hava etkinlikleri sırasında yeterli su tüketimi önemlidir. Güneşten korunma önlemleri alınmalıdır. Tarım yapanlar sulama sistemlerini kontrol etmeli. Bitkilerin su ihtiyaçlarını düzenli olarak izlemek faydalı olacaktır. Hafif yağmur ihtimali göz önünde bulundurulmalı. 8 Kasım Cumartesi günü uygun kıyafet ve ekipman hazırlığı yapılmalıdır.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Ancak, hafif yağmur ihtimali nedeniyle hazırlıklı olunması gerekiyor.