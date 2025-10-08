HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu değişkenlik göstermektedir.

Hatay 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Hatay'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu değişkenlik göstermektedir. Antakya'da sıcaklık 24.6°C civarındadır. Parçalı bulutlu bir gün beklenmektedir. İskenderun'da sıcaklık 24.1°C'dir. Hafif sağanak yağmurlar öngörülmektedir. Samandağ'da sıcaklık 21.9°C civarındadır. Bu alanda da hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Hassa'da hava sıcaklığı 20.7°C'dir. Parçalı bulutlu bir gün olacaktır. Kumlu'da sıcaklık 27.4°C civarındadır. Az bulutlu bir hava tahmini yapılmaktadır.

9 Ekim 2025 Perşembe günü, Hatay genelinde sıcaklıklar 16.1°C ile 23.9°C arasında değişecektir. Antakya'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İskenderun'da hafif sağanak yağmurlar öngörülmektedir. Samandağ'da bu yağmurlar devam edecektir. Kumlu'da hava sıcaklığı 27.4°C civarındadır. Az bulutlu bir gün öngörülmektedir.

10 Ekim 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 14°C ile 27.4°C arasında değişecektir. Antakya'da az bulutlu bir hava beklenmektedir. İskenderun'da hafif sağanak yağmurlar sürecektir. Samandağ'da da hafif sağanak yağmurlar devam edecektir. Kumlu'da sıcaklık 27.4°C civarındadır. Az bulutlu bir gün tahmin edilmektedir.

Bu dönemde yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların değişkenliği nedeniyle kat kat giysiler giymek yararlı olabilir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek rahatlığa yardımcı olur. Yağmurlu günlerde yolların kaygan olabileceğini unutmamalıyız. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Sıcak günlerde bol su içmek gereklidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye de aralarında! Google AI Plus, 36 yeni ülkede daha kullanıma sunulduTürkiye de aralarında! Google AI Plus, 36 yeni ülkede daha kullanıma sunuldu
Toplam değeri 4 milyar 385 milyon TL! Dev uyuşturucu operasyonuToplam değeri 4 milyar 385 milyon TL! Dev uyuşturucu operasyonu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.