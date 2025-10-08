Hatay 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu değişkenlik göstermektedir. Antakya'da sıcaklık 24.6°C civarındadır. Parçalı bulutlu bir gün beklenmektedir. İskenderun'da sıcaklık 24.1°C'dir. Hafif sağanak yağmurlar öngörülmektedir. Samandağ'da sıcaklık 21.9°C civarındadır. Bu alanda da hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Hassa'da hava sıcaklığı 20.7°C'dir. Parçalı bulutlu bir gün olacaktır. Kumlu'da sıcaklık 27.4°C civarındadır. Az bulutlu bir hava tahmini yapılmaktadır.

9 Ekim 2025 Perşembe günü, Hatay genelinde sıcaklıklar 16.1°C ile 23.9°C arasında değişecektir. Antakya'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İskenderun'da hafif sağanak yağmurlar öngörülmektedir. Samandağ'da bu yağmurlar devam edecektir. Kumlu'da hava sıcaklığı 27.4°C civarındadır. Az bulutlu bir gün öngörülmektedir.

10 Ekim 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 14°C ile 27.4°C arasında değişecektir. Antakya'da az bulutlu bir hava beklenmektedir. İskenderun'da hafif sağanak yağmurlar sürecektir. Samandağ'da da hafif sağanak yağmurlar devam edecektir. Kumlu'da sıcaklık 27.4°C civarındadır. Az bulutlu bir gün tahmin edilmektedir.

Bu dönemde yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların değişkenliği nedeniyle kat kat giysiler giymek yararlı olabilir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek rahatlığa yardımcı olur. Yağmurlu günlerde yolların kaygan olabileceğini unutmamalıyız. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Sıcak günlerde bol su içmek gereklidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun önlemler alınmalıdır.