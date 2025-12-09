HABER

Hatay 09 Aralık Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 9 Aralık 2025 Salı günü sıcaklık 17°C civarında olacak. Arsuz'da hava 19°C'ye ulaşacak. Erzin'de hafif yağmur beklenirken, diğer ilçelerde kapalı hava hakim olacak. 10 Aralık Çarşamba günü parçalı bulutlu hava öne çıkacak. Nem oranı %77'ye yükselecek. 11 Aralık Perşembe yağmur ihtimali artacak. Dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında kayma riski ve alerjik reaksiyonlar yer alıyor. Açık alanlarda uçabilecek eşyalar güvence altına alınmalı.

Taner Şahin

Hatay'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu farklılık gösterecektir. Antakya'da hava sıcaklığı 17°C civarında bekleniyor. Arsuz'da ise sıcaklığın 19°C'ye çıkması tahmin ediliyor. Erzin'de hafif yağmur bekleniyor. Diğer ilçelerde kapalı ve bulutlu hava hakim olacak.

10 Aralık Çarşamba günü Hatay genelinde parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıkların 17°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %77 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hafif ve değişken yönlerden esecek. 11 Aralık Perşembe günü yağmur ve çisenti ihtimali artacak. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacak. 12 Aralık Cuma günü hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. Sıcaklıklar 16°C civarında seyredecek.

Bu dönemde yağmurlu günlerde kayma riski mevcut. Islak zeminlere dikkat edilmesi gerekiyor. Yüksek nem oranına karşı alerjik reaksiyonlara dikkat edilmeli. Gerekirse antihistaminik kullanılabilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda uçabilecek eşyaların sabitlenmesi önemlidir. Olası kazaların önüne geçilmesi sağlanabilir.

