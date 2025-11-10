Hatay 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

10 Kasım 2025 Pazartesi günü Hatay'da hava durumu bulutlu. Sıcaklık 28°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, mevsim normallerine yakın. Gün boyunca hafif serinlik hissi olabilir. Nem oranı %25 civarında. Rüzgar hızı ise 2.3 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:07. Gün batımı ise 17:31 olarak hesaplandı.

11 Kasım Salı günü hava sıcaklığı 25°C'ye düşecek. Bulutlu bir hava bekleniyor. 12 Kasım Çarşamba günü ise puslu güneşli hava olacak. Sıcaklıklar yine 25°C civarında seyredecek. 13 Kasım Perşembe günü sıcaklık 25°C civarında kalacak. Puslu güneşli hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek gerekir. Bu, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olur.

Hava koşullarının ani değişimlere yol açabileceğini unutmayın. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almakta fayda var. Bu, olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak isterseniz, güneş kremi kullanmalısınız. Cildinizi korumayı ihmal etmeyin.

Hava koşullarının planlarınızı etkilememesi için güncel hava durumu raporlarını takip edin. Bu sayede, olası değişikliklere karşı hazırlıklı olursunuz. Gününüzü en verimli şekilde geçirebilmek için bu önlemleri almanız önemlidir.