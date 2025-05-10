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Hatay 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 10 Mayıs Cumartesi hava durumu açıklandı. Hatay'da hava durumu kısmen güneşli olacak.

Hatay 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Hatay'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 35°C civarında olması öngörülüyor. Bu sıcaklık, Mayıs ayı iklimine uygun. Gündüz saatlerinde yüksek nem oranı, bunaltıcı bir hava yaratabilir.

11 Mayıs Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 32°C civarında seyredecek. 12 Mayıs Pazartesi günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, sıcaklıkların 25°C civarına düşmesine neden olacak. 13 Mayıs Salı günü yer yer sağanaklar görülecek. Hava sıcaklığı 24°C civarında olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C civarında olacak. 15 Mayıs Perşembe günü bazı kesimlerde ara ara şiddetli yağmurlar görülecek. Hava sıcaklığı 26°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının hızlı değişebileceği unutulmamalıdır. Yağmurlu günlerde hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve su geçirmez bir ceket bulundurmak iyi bir fikirdir. Planlarınızı hava koşullarına göre esnek tutmak, ani değişikliklere uyum sağlamanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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