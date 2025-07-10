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Hatay 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 36°C civarında olması bekleniyor. İşte detaylar...

Hatay 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Hatay'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 34°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 11 Temmuz Cuma günü sıcaklıklar 24°C ile 36°C arasında olacak. 12 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 23°C ile 37°C arasında ölçülecek.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygundur. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Tarım sektöründe çalışanlar da güneşin en yoğun olduğu saatlerde dinlenmelidir. Uygun koruyucu önlemleri almak da gereklidir.

Sıcak hava koşulları devam edecek. Bu önlemleri uygulayarak kişisel sağlığınızı koruyabilir, çevrenize örnek olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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