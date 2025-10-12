HABER

Hatay 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

12 Ekim 2025 Pazar günü Hatay'da hava koşulları farklılık gösterecek. Antakya'da hafif yağmur beklenirken, İskenderun'da güneşli bir gün geçecek. Hassa ve Samandağ'da da çeşitli hava durumu yaşanacak. 13 Ekim'den itibaren hava açık ve sıcaklık 26°C ile 30°C arasında değişecek. Ancak, yağışların yolları kayganlaştırabileceği ve görüş mesafesini azaltabileceği unutulmamalıdır. Sürücülerin dikkatli olması önemlidir.

Bugün, 12 Ekim 2025 Pazar günü, Hatay il genelinde hava koşulları farklılık gösterecek. Antakya'da hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. İskenderun'da ise az bulutlu ve güneşli bir gün öngörülüyor. Hassa'da hafif yağmur var. Samandağ'da açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Bu durum, bölgenin farklı noktalarında değişik hava koşullarının yaşanacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde, 13 Ekim Pazartesi'den itibaren hava koşullarında istikrar bekleniyor. Antakya ve çevresinde hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 26°C ile 30°C arasında değişecek. Nem oranı ise %47 ile %50 civarında seyredecek. Bu durum, bölge halkı için daha rahat bir hava sunacak.

12 Ekim Pazar günü beklenen yağışlı günlerde, yağmur yolları kayganlaştırabilir. Görüş mesafesi de azalabilir. Sürücülerin hız limitlerine uyması gerekiyor. Dikkatli ve temkinli bir şekilde seyahat etmeleri önemlidir. Ayrıca, ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalıdır. Alçak bölgelerde yaşayanların tedbirli olmaları önem taşır.

Günlük planlarınızı yaparken, hava koşullarını dikkate almalısınız. Gerekli önlemleri almak, kendi güvenliğiniz açısından büyük önem taşımaktadır. Çevrenizdekilerin sağlığı için de bu önlemleri almak önemlidir.

