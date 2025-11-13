HABER

Hatay 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava sıcaklığı 23°C civarında seyredecek. Yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor, nem oranı ise %92 seviyelerine ulaşacak. 14 Kasım Cuma günü sıcaklık 19°C olurken, takip eden günlerde 20°C ve 21°C oldukça bulutlu bir hava öngörülüyor. Açık hava etkinliklerinizi bu hava koşullarına uygun olarak planlamak ve su geçirmez giysiler bulundurmak önemli.

Melike Durmaz

Hatay'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava sıcaklığı 23°C civarında olacak. Yer yer sağanaklar görülecek. Nem oranı %92 seviyelerinde yer alacak. Rüzgar hızı ise 3.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:10'da. Gün batımı saati 17:28 olarak hesaplandı.

14 Kasım Cuma günü hava sıcaklığı 19°C olacak. 15 Kasım Cumartesi günü 20°C, 16 Kasım Pazar günü 21°C civarında öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle bulutlu kalacak. Hafif yağmurlar da bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Açık hava etkinliklerinizi planlayanların esnek olması faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde şemsiye bulundurmak önemlidir. Su geçirmez giysiler de ani hava değişimlerine karşı hazırlık sağlar. Nem oranı yüksek günlerde bol su içmeyi unutmayın. Terleme ile vücudun su kaybını dengelemek önemlidir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek, sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

