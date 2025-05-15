Hatay 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

15 Mayıs 2025 Perşembe gününde Hatay'da hava durumu kısmen güneşli ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 25°C, gece ise 14°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 12.6 km/saat olacak. Nem oranı %64 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olacak. 16 Mayıs Cuma günü hava kısmen güneşli. Sıcaklık gündüz 30°C, gece 14°C civarında olacak. 17 Mayıs Cumartesi günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklığın 36°C, gece ise 21°C olması bekleniyor. 18 Mayıs Pazar günü daha serin bir hava gelecek. Gündüz sıcaklık 30°C, gece 17°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler, özellikle sıcaklık artışları sağlık sorunlarına yol açabilir. Sıcak havalarda vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bu durum, sıcak çarpması riskini artırır. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Ani yağışlar yolları kayganlaştırabilir. Bu da trafik kazası riskini artırır. Sürücülerin hız limitlerine uyması ve dikkatli olması gerekir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan kişilerin açık hava etkinliklerini sınırlaması faydalı olacaktır.